Pandémie de COVID-19 - Ajustements apportés aux mesures sanitaires en vigueur dans les établissements d'enseignement supérieur du Québec situés en zone rouge

QUÉBEC, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Préoccupée par les enjeux de santé psychologique et d'isolement vécus par la population étudiante, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, annonce, en compagnie du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du Québec, le Dr Richard Massé, une série d'ajustements apportés aux mesures sanitaires en vigueur dans les établissements d'enseignement supérieur du Québec.

Ces changements visent à permettre aux étudiantes et étudiants de retourner sur les campus et de reprendre une certaine vie étudiante et sociale, de manière sécuritaire.

Retour des étudiants sur les campus

En zone rouge, à compter du 8 février, chaque étudiante et étudiant, peu importe son programme d'études, pourra, s'il le peut, et ce, graduellement, bénéficier d'activités d'enseignement ou d'activités de groupe à caractère pédagogique en présence plusieurs fois par mois, idéalement une fois par semaine. Les collèges et les universités seront donc autorisés à offrir des activités d'enseignement à caractère théorique en présence aux étudiants, tout en maintenant la distanciation. Le taux maximal d'occupation des salles de classe sera toutefois fixé à 50 % pour les cours à caractère théorique, alors qu'aucune limite d'occupation ne sera imposée pour les activités d'enseignement à caractère pratique (ex. : laboratoires) et les évaluations.

Les changements apportés permettront aussi à des groupes d'un maximum de six étudiants de se regrouper sur le campus pour réaliser des activités à caractère pédagogique complémentaires aux activités d'enseignement, notamment pour réaliser des travaux d'équipe ou réunir des groupes d'étude.

Pour ce qui est des services aux étudiants, ils pourront être offerts à la fois en présence et à distance. Des espaces de travail individuel ou collaboratif à la bibliothèque ou dans des salles de classe prévues à cet effet seront aménagés pour offrir des services de soutien aux études et psychosocial sur le campus.

Dans les bâtiments et les locaux occupés par les établissements d'enseignement en zone rouge ou orange, le port du masque de procédure deviendra obligatoire en tout temps, sauf exception, pour l'ensemble des étudiantes et étudiants. De plus, le respect d'une distance de 1,5 mètre entre les étudiants assis en classe et de 2 mètres dans toutes les autres situations devra également continuer d'être rigoureusement appliqué, par exemple en petits groupes de travail.

« Les efforts fournis par les étudiantes et étudiants au cours des derniers mois sont dignes de mention. Vous avez fait des sacrifices afin de protéger notre réseau de la santé ainsi que les personnes les plus vulnérables de notre société. La série d'ajustements que nous annonçons aujourd'hui vous permettra, je l'espère, de briser l'isolement, de prendre une bouffée d'air frais et d'avoir l'énergie nécessaire afin de poursuivre ou de compléter vos études. Tout cela en mettant en place des mesures strictes de protection contre la COVID-19 afin de continuer de bien protéger votre santé, celle du personnel et celle de vos enseignants. Très bientôt, grâce aux vaccins, vous pourrez vous rendre davantage sur les campus. Courage, nous sommes dans le dernier droit! »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

La continuité des activités d'enseignement actuellement offertes à distance doit être assurée pour les membres de la communauté étudiante qui ne peuvent se présenter sur le campus.

En zones rouge et orange, les membres de la population étudiante devront maintenant porter obligatoirement un masque de procédure en tout temps, sauf exceptions pendant les activités qui le nécessitent (ex. : lorsqu'une personne s'alimente ou lors de certaines activités d'enseignement, qui impliquent notamment le chant, l'utilisation de certains instruments de musique, le théâtre ou l'activité physique).

Le Ministère, en collaboration avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), se chargera de l'approvisionnement et de la distribution gratuite des masques de procédure dans l'ensemble des cégeps, collèges et universités.

L'approvisionnement est pris en charge par le Centre d'acquisitions gouvernementales. Pour répondre aux besoins des établissements, les masques sont pris à même les réserves constituées par le CAG, notamment pour le réseau de la santé et des services sociaux.

Chaque établissement devra mettre en place des mesures de contrôle de la circulation dans ses bâtiments afin d'éviter la création de goulots d'étranglement, notamment à l'entrée et à la sortie des locaux et de l'établissement.

Pour les zones orange, les consignes du plan de la rentrée sont maintenues, dont le respect des mesures de distanciation de 1,5 mètre entre les étudiantes et les étudiants lorsqu'ils sont assis dans une salle de classe.

