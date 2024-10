Yuki Kusumi, chef de la direction du groupe, prendra la parole

ARLINGTON, Virginie, 1er octobre 2024 /CNW/ - Mettant l'accent sur la façon dont la technologie touche toutes les facettes de notre vie, la Consumer Technology Association (CTA)® annonce que Yuki Kusumi, chef de la direction de Panasonic Holdings Corporation prononcera un discours d'ouverture lors du CES® 2025. M. Kusumi et Kinsey Fabrizio, président de la CTA, et discuteront de ce à quoi il faut s'attendre au CES 2025 lors d'un événement qui aura lieu aujourd'hui à Tokyo, au Japon.

M. Yuki Kusumi, chef de la direction du groupe, Panasonic Holdings Corporation

« Notre thème pour le CES 2025 est WELL into the Future, a déclaré M. Kusumi. L'héritage de contribution sociale du groupe Panasonic, orienté par nos sept principes fondateurs, continue de nous pousser à agir alors que nous travaillons à réaliser la vision de notre fondateur qui consiste à rendre aujourd'hui meilleur qu'hier, et demain meilleur qu'aujourd'hui. »

« WELL into the Future » incarne l'idée que le groupe Panasonic, grâce à ses innovations et à son engagement à résoudre les problèmes sociaux, dirige le développement d'une vague de solutions de pointe pour aider à réaliser cette vision d'un avenir meilleur.

Le groupe Panasonic, en collaboration avec un éventail toujours croissant de partenaires stratégiques qui partagent ses valeurs et ses aspirations, continue de poursuivre la réalisation de cette vision, non seulement par ses produits, technologies et services, mais aussi par ses activités commerciales, y compris le développement de technologies d'énergie verte et de pratiques d'économie circulaire pour aider à répondre à l'urgence climatique.

Fort d'une longue et brillante carrière en recherche et développement (R-D) et en gestion d'entreprise, M. Kusumi est passionné par l'innovation, la transformation numérique et la lutte contre les problèmes environnementaux pour un avenir meilleur pour tous.

« Panasonic et la CTA misent sur leur capacité à reconnaître et à stimuler les tendances en matière d'innovation et de société, a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction de la CTA. Sous la direction de M. Kusumi, la dernière vision de Panasonic pour un avenir énergétique intelligent et le bien-être est susceptible de faire bouger les marchés une fois de plus. »

Au cours de la conférence, le groupe Panasonic présentera de nouvelles initiatives axées sur les technologies novatrices pour améliorer la durabilité de la société, ainsi que la santé, le confort et la sécurité des familles et des personnes, et démontrera que le groupe Panasonic franchit une nouvelle étape vers la réalisation de l'avenir auquel il aspire.

« En tant que participant au premier salon CES en 1967 et à tous les autres depuis, Panasonic a bâti des décennies d'innovation en accordant la priorité aux gens, a déclaré M. Fabrizio. En ayant un regard tourné vers l'avenir, nous savons que M. Kusumi nous donnera un aperçu de la façon dont la technologie touchera de nombreuses facettes de notre vie. »

M. Kusumi prendra la parole à la suite du discours de la CTA sur l'état de l'industrie à 8 h 30 (HP) le 7 janvier 2025, dans la salle de bal Palazzo du Venetian. Penchez-vous sur le bien-être global pour nous et notre planète. Pour obtenir les plus récents renseignements sur le CES 2025, visitez le CES.tech. Pour vous inscrire, cliquez ici.

À propos du CES®

Le CES est l'événement technologique le plus influent au monde, le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs entrent en scène. Propriété et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES exhibe tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2025 aura lieu du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, cliquez sur CES.tech et suivez le salon CES sur les médias sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. CTA possède et produit CES® - l'événement technologique le plus influent au monde. Visitez-nous sur le site CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

À propos du Panasonic Group

Fondée en 1918, et aujourd'hui un leader mondial dans le développement de technologies et de solutions novatrices pour des applications de grande envergure dans les secteurs de l'électronique grand public, du logement, de l'automobile, de l'industrie, des communications et de l'énergie dans le monde entier, le groupe Panasonic est passé à un système de société d'exploitation le 1er avril 2022. Panasonic Holdings Corporation sert maintenant de société de portefeuille et huit entreprises sont placées sous son égide. Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires net consolidé de 8 496,4 milliards de yens pour l'exercice clos le 31 mars 2024. Pour en savoir plus sur le Panasonic Group, visitez https://holdings.panasonic/global/

