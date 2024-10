ARLINGTON, Virginie, 8 octobre 2024 /CNW/ - La Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et producteur du CES®, l'événement du secteur des technologies le plus influent au monde, annonce que Jensen Huang, fondateur et chef de la direction de NVIDIA, prononcera un discours au CES 2025. Le CES 2025 aura lieu du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. M. Huang prononcera son discours d'ouverture le lundi 6 janvier à 18 h 30.

Jensen Huang, fondateur, président et chef de la direction de NVIDIA. (PRNewsfoto/Consumer Technology Association) Nvidia Corporation logo (PRNewsfoto/Consumer Technology Association)

« Nous sommes ravis d'accueillir Jensen Huang à titre de conférencier d'honneur au CES 2025, a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction, CTA. Jensen est un véritable visionnaire dans l'industrie de la technologie. Ses idées et ses innovations améliorent le monde, stimulent l'économie et inspirent l'auditoire du CES. »

Reconnu pour son approche avant-gardiste et sa passion pour la technologie, Jensen Huang a été nommé meilleur chef de la direction au monde par Fortune et The Economist, ainsi que l'une des 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine TIME. Son discours au CES 2025 ouvrira la voie à une conférence passionnante mettant en valeur les nouvelles technologies.

La carrière et les contributions de M. Huang en tant que fondateur et chef de la direction de NVIDIA démontrent le pouvoir des idées, de la technologie et de la volonté pour stimuler l'innovation et avoir un impact dans les entreprises et la société. Les plateformes de calcul accélérée et d'IA de NVIDIA sont installées dans plusieurs centaines de millions d'ordinateurs, disponibles auprès de tous les principaux fabricants de nuages et de serveurs, alimentent 76 % du palmarès TOP500 des superordinateurs les plus rapides au monde et comptent plus de 5 millions de développeurs.

« NVIDIA illustre l'innovation de pointe que nous célébrons, a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente, CTA. Nous ne pouvions pas penser à un meilleur moment pour faire le saut et intégrer un modèle d'innovation comme NVIDIA à notre conférence mondiale. »

Le CES 2025 réunira les esprits les plus brillants et les entreprises les plus novatrices du monde entier pour présenter les dernières avancées technologiques. L'inscription au CES 2025 est maintenant ouverte. Vous trouverez tous les détails et la programmation au CES.tech.

À propos du CES®

Le CES® est l'événement technologique le plus influent au monde, le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs entrent en scène. Détenu et organisé par la Consumer Technology Association (CTA®), le salon CES présente tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2025 aura lieu du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, visitez CES.tech et suivez le CES sur les médias sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)®

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA est la propriétaire et l'organisatrice du CES® - l'événement du secteur technologique le plus influent au monde. Trouvez-nous à CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

