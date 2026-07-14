Le Canada appuie le logement abordable à Banff

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a mis en valeur Priscilla's Place, un complexe de 33 logements abordables à Banff. Ouverts aux résidents en 2022, ces logements ont été réalisés par le YWCA Banff, l'un des principaux fournisseurs de logements abordables à Banff depuis plus de 25 ans. L'immeuble a bénéficié d'un investissement fédéral de 6,7 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour le logement abordable et de 1,3 million de dollars dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable.

Dans le cadre de cet évènement, l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a visité ces logements, aux côtés d'Ebony Rempel, directrice générale de YWCA Banff, de Salina McNamara, directrice du développement des ressources et des communications de YWCA Banff, de Rae Bilodeau, directrice de l'exploitation, YWCA Banff, de Karen Thomson, secrétaire, YWCA Banff, de Karen Shelton, trésorière, YWCA Banff, et de Joanna Haniel, résidente de Priscilla's Place.

Priscilla's Place offre des logements aux résidents à faible revenu qui ont de la difficulté à trouver un logement convenable à Banff, y compris les familles nouvelles et élargies, les femmes et les personnes ayant des besoins en matière d'accessibilité.

Le YWCA est le principal fournisseur de logements abordables à Banff depuis plus de 25 ans et répond aux besoins de 150 résidents. Le YWCA de Banff offre aussi un large éventail de programmes et de services dans la région de la vallée de la Bow, qu'il s'agisse de prévention, de sensibilisation ou de soutien individuel.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les communautés à renforcer leur capacité à développer des solutions locales à l'itinérance. Priscilla's Place est un excellent exemple de ce qui peut être accompli lorsque le gouvernement travaille main dans la main avec des partenaires locaux dévoués, comme le YWCA Banff, afin de construire des logements abordables. - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le YWCA Banff a travaillé fort pour soutenir les travailleurs, les familles et les voisins qui assurent le bon fonctionnement de notre collectivité, en les aidant à demeurer dans la communauté qu'ils servent. Priscilla Place prouve que lorsque des partenaires fédéraux s'engagent dans des collectivités comme Banff, de vraies solutions en matière de logement s'ensuivent. Nous sommes reconnaissants de cet investissement du gouvernement du Canada et de la confiance accordée au YWCA Banff pour sa mise en œuvre. » - Ebony Rempel, directrice générale, YWCA Banff

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. Cet investissement est en voie d'offrir jusqu'à 24 115 logements.

fournit 615,5 millions de dollars pour des projets qui présentent de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices. Cet investissement est en voie d'offrir jusqu'à 24 115 logements. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel Priscilla's Place est le suivant : 6,7 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du FLA et 1,3 million de dollars du Fonds d'innovation pour le logement abordable.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]