Palmarès Research Infosource - L'INRS premier au Québec en intensité de recherche

Réalisant des recherches dans des domaines stratégiques pour le développement économique, social et culturel, les professeurs de l'INRS parviennent à récolter les plus hauts montants au Québec pour le financement de leurs travaux. Le palmarès dévoilé aujourd'hui par Research Infosource compile les performances des universités canadiennes pour l'année 2017-2018. Le classement révèle que l'INRS a reçu en moyenne 418 400 $ par professeur pour mener leurs projets de recherche.

L'INRS, seul établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans la province, figure au premier rang depuis maintenant onze ans sur le plan de l'intensité de recherche au Québec. Au Canada, l'INRS est monté dans le classement, passant du troisième au deuxième rang (financement de recherche par professeur) pour l'année 2017-2018.

« Nous sommes extrêmement fiers de figurer à nouveau en tête des établissements universitaires au Québec, et au deuxième rang au Canada, pour l'intensité de recherche. Ce résultat fait ressortir le rôle clé de l'INRS dans l'avancement des connaissances et la formation d'une relève scientifique qualifiée. Je souhaite féliciter nos professeur(e)s, nos étudiant(e)s et nos professionnel(le)s de recherche qui innovent continuellement afin de relever les défis auxquels notre société doit faire face », affirme Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'Institut national de la recherche scientifique.

Depuis deux ans, le palmarès considère aussi le financement par étudiant aux cycles supérieurs. Cette donnée illustre, encore une fois, l'une des nombreuses forces de l'INRS. Coiffant le peloton de tête des universités canadiennes, l'INRS arrive premier au pays en concentrant ses ressources sur des projets de recherche menés dans un environnement de formation optimal pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat. Pour l'année 2017-2018, l'INRS a reçu en moyenne 100 300 $ par étudiant.

En bref

Intensité de recherche de l'INRS pour l'année 2017-2018 :

418 400 $/professeur, 1 er rang au Québec, 2 e rang au Canada

rang au Québec, 2 rang au 100 300 $/étudiant aux cycles supérieurs, 1er rang au Canada et au Québec

Source : Research Infosource

À propos de l'INRS:

L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est le seul établissement au Québec dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Ses professeurs et ses étudiants rayonnent dans le monde entier. En partenariat avec la communauté et l'industrie, l'INRS est fier de contribuer au développement de la société par ses découvertes et la formation d'une relève capable d'innovation scientifique, sociale et technologique.

