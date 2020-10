Palmarès des CHSLD | L'AEPC condamne l'information erronée véhiculée par la FIQ

MONTRÉAL, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) comprend que la situation est insoutenable pour les infirmières et les infirmières auxiliaires qui supportent le système de la santé à bout de bras et que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) est en négociation avec le gouvernement pour obtenir de meilleures conditions de travail. Néanmoins, l'AEPC condamne l'utilisation de données erronées qui trompent la population et discréditent le travail remarquable effectué par ses membres au quotidien.

La FIQ a publié un palmarès des pires ratios en CHSLD au Québec. Or, la méthodologie appliquée n'est pas claire et ne représente pas la réalité de la structure clinique quotidienne. De plus, les mots utilisés pour identifier les catégories sont subjectifs (dangereux+, dangereux++, etc.) et nécessiteraient plus d'explications. Finalement, après vérifications, les données rapportées dans le tableau pour les CHSLD privés conventionnés sont en très grande majorité erronées et inférieures à la réalité. Les structures cliniques mises de l'avant dans les établissements privés conventionnés (EPC) permettent d'obtenir des ratios personnel-résidents qui respectent les « échelles Voyer »1 utilisées comme mesure de référence. Dans certains EPC, des réorganisations cliniques sont en cours pour bonifier ces ratios et faciliter le travail du personnel.

L'AEPC est préoccupée par les effets négatifs que ce palmarès peut avoir auprès de la population. En publiant des données incomplètes et erronées, la FIQ ajoute au climat anxiogène qui accompagne la pandémie de COVID-19 depuis ses débuts.

« L'AEPC s'explique mal l'utilisation d'une méthodologie qui, premièrement, n'est pas robuste scientifiquement et deuxièmement, n'est pas claire. Il est fort malheureux de constater que la FIQ publie des données qui sont inexactes en ce qui concerne les EPC mentionnés dans le tableau qui, soit dit en passant, porte à confusion. » Annick Lavoie, directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés.

__________________________ 1 Échelles de personnel clinique par nombre de résidents élaborées par le Professeur Philippe Voyer. Ces échelles sont utilisées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) comme barèmes de soins et services.

