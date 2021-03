« Les vastes connaissances de Cyrielle sur les paiements, son expérience en recherche et son leadership stratégique éclairé apportent une prodigieuse valeur ajoutée à l'organisation et à l'écosystème des paiements dans son ensemble », indique Tracey Black, présidente et cheffe de la direction. « Le fait d'élargir son rôle pour allier les objectifs stratégiques de l'organisation avec la fonction de recherche sera déterminant pour la réussite de Paiements Canada dans l'écosystème des paiements en évolution constante et pour la compétitivité mondiale du Canada aujourd'hui comme demain. »

Mme Chiron a rejoint les rangs de Paiements Canada en 2019 comme cheffe de la recherche et de la veille stratégique, apportant une foule de connaissances sur les paiements et en services financiers aux particuliers et aux entreprises ainsi qu'une vaste expérience en recherche. À ce titre, elle a dirigé l'équipe de recherche de Paiements Canada et défini l'orientation stratégique de l'organisation en surveillant les tendances et les activités entourant les paiements au Canada et à l'étranger. Elle fait aussi partie de l'équipe de direction des opérations de Paiements Canada.

À propos de Paiements Canada



Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiements au pays : le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR). L'organisme est responsable de l'infrastructure physique de ces systèmes ainsi que des règlements administratifs, des règles et des normes connexes. Paiements Canada a le devoir de promouvoir l'efficacité, la sûreté et la stabilité des systèmes de paiements au pays, le tout dans l'intérêt des utilisateurs. En 2020, ses systèmes ont compensé et réglé des paiements totalisant plus de 107 billions de dollars, soit au-delà de 420 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque effectués et reçus par la population et les entreprises canadiennes. L'organisme travaille étroitement avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiements du pays afin que le Canada et ses entreprises demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale. Paiements Canada lancera un nouveau système de paiements de grande valeur, Lynx, en 2021 et un système de paiements en temps réel (PTR ) en 2022.

