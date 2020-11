OTTAWA, ON, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Paiements Canada a annoncé aujourd'hui que Vocalink, une société Mastercard, avait été choisie comme fournisseur de technologie de compensation et de règlement pour appuyer le système de paiements en temps réel (PTR) du Canada. Cette annonce a été faite au terme d'un appel d'offres concurrentiel auquel prenaient part la Banque du Canada et le ministère des Finances.

Ce partenariat permettra de mettre à profit l'expertise et la technologie des paiements en temps réel de prochaine génération de Mastercard pour doter le PTR de l'infrastructure et des services nécessaires aux étapes de compensation et de règlement. Cette solution répondra à tous les besoins de Paiements Canada, dont celui de respecter la norme de messages ISO 2022, tout en se conformant aux normes de la Banque du Canada en matière de gestion des risques pour les systèmes de grande valeur.

« La société Mastercard Vocalink, un chef de file dans l'écosystème des paiements en temps réel, apportera une collaboration précieuse à Paiements Canada pour l'exploitation du système de paiements en temps réel modernisé du Canada », a déclaré Tracey Black, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. « En fournissant aux Canadiens et aux entreprises canadiennes l'accès à des solutions de paiement plus rapides et riches en données, nous stimulerons l'innovation, favoriserons la croissance à long terme et conforterons notre position concurrentielle à l'échelle mondiale. »

Le PTR, exploité par Paiements Canada et réglementé par la Banque du Canada, aidera les Canadiens à effectuer des paiements et à bénéficier de transferts de fonds irrévocables à n'importe quelle heure de n'importe quel jour de l'année. La norme des messages ISO 20022 servira d'assise à ce système qui facilitera l'acheminement de renseignements avec chaque paiement et deviendra un foyer de création de produits et d'expériences novateurs. Le PTR devrait être lancé en 2022.

« Nous avons pu constater jusqu'à quel point les consommateurs, entreprises et gouvernements profitent de l'efficacité, la transparence et l'innovation que leur offrent les systèmes de paiements en temps réel exploités par notre société à travers diverses plateformes de paiement par carte partout dans le monde », a déclaré Sasha Krstic, présidente de Mastercard Canada. « En tant que partenaire de Paiements Canada, Mastercard appuie avec fierté une excellente infrastructure des paiements en temps réel riches en données qui constituera une plateforme pour l'innovation et dynamisera l'économie du pays. »

Mastercard a fait ses preuves en matière de plateformes de paiement en temps réel aux quatre coins de la planète, notamment aux États-Unis, où le PTR de The Clearing House est soutenu par la technologie Vocalink. De plus, dans plusieurs pays nordiques, Mastercard contribue à titre de partenaire à la mise sur pied de P27, la toute première plateforme de paiement instantané multidevise transfrontière au monde.

Le nouveau système de paiements en temps réel du Canada comportera deux composantes : l'une consacrée à la compensation et au règlement fournie par Mastercard, et l'autre consacrée à l'échange. Le processus d'appel d'offres relatif à la seconde composante lancé par Paiements Canada est presque achevé. Une annonce publique sera faite en temps et lieu.

Le PTR est un élément vital du projet pluriannuel de modernisation de l'infrastructure, des systèmes et des règles essentielles à l'écosystème des paiements au Canada qui a été mis en œuvre par Paiements Canada. Pour en savoir davantage sur cette initiative novatrice, veuillez visiter modernisation.paiements.ca et vous abonner à notre infolettre, L'Échange.

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada veille à ce que les opérations financières au Canada soient réalisées en toute sécurité, en tout temps. L'organisme possède et exploite l'infrastructure de compensation et de règlement des paiements qui sous-tend l'ensemble du système financier et de l'économie du Canada, ce qui comprend les systèmes, les règles, les règlements et les normes connexes. En 2019, les systèmes de Paiements Canada ont compensé et réglé des paiements s'élevant à plus de 55 billions de dollars, soit 218 milliards de dollars par jour ouvrable. Ces montants englobent toutes sortes de paiements effectués par les Canadiens et les entreprises par l'entremise d'opérations interbancaires, y compris les transactions par carte de débit, par prélèvement automatique, par dépôt direct, par paiement de facture, par virement et par chèque. Paiements Canada est fière d'appuyer l'Accord Catalyst et le Club des 30 %.

À propos de Mastercard

Mastercard est une société technologique mondiale dans le secteur des paiements. Notre mission consiste à connecter et à soutenir une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Grâce à des données et des réseaux sécurisés, des partenariats et de la passion, nos innovations et nos solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Notre quotient de décence (QD) oriente notre culture, ainsi que toutes les activités que nous menons au sein de notre organisation et à l'extérieur. Par notre présence dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous.

À propos de Vocalink

Vocalink est une société Mastercard qui conçoit, construit et exploite des systèmes de paiement basés sur les comptes bancaires parmi les meilleurs du secteur. Nos technologies appuient les systèmes de paiement, de règlement et de prélèvement automatique en temps réel du Royaume-Uni, ainsi que le réseau britannique de plus de 70 000 GAB. En outre, nos solutions éprouvées de paiement en temps réel basées sur les comptes bancaires offrent plus de modes de paiement aux clients en Suède, à Singapour, en Thaïlande et aux États-Unis, et certains projets sont en cours dans des pays nordiques, au Pérou, aux Philippines et en Arabie Saoudite.

SOURCE Payments Canada

Renseignements: Victoria McMullen, Courriel : [email protected]