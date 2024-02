Tracey Black quittera son poste, et Kristina Logue et Jude Pinto assureront l'intérim à compter du 1er avril 2024.

Le Conseil d'administration ratisse large pour trouver la personne qui lui succédera.

OTTAWA, ON, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil d'administration de Paiements Canada a annoncé aujourd'hui que Tracey Black, qui s'est jointe à Paiements Canada en 2018, a pris la décision de ne pas renouveler son mandat de présidente et chef de la direction. Au cours des cinq dernières années, Mme Black a dirigé une série d'initiatives importantes de modernisation des paiements. Elle a ainsi contribué à offrir à la population canadienne des systèmes de paiement sûrs, efficaces et résilients et à jeter les bases de l'innovation continue. Le Conseil d'administration et Mme Black estiment que c'est le moment idéal de trouver la personne qui lui succédera, avant de passer aux prochaines étapes de la modernisation des paiements. Mme Black terminera son mandat à la fin de mars 2024. Le Conseil lancera un processus complet de recherche interne et externe afin de trouver la personne qui lui succédera et qui mènera l'organisation pendant la prochaine phase d'innovation en matière de paiement. Jusqu'à la nomination d'un successeur, le Conseil d'administration a nommé Kristina Logue, chef des finances, et Jude Pinto, chef de la mise en œuvre pour assurer conjointement l'intérim à compter du 1er avril 2024.

« Au nom du Conseil d'administration de Paiements Canada et de tous nos employés, membres et intervenants, je tiens à remercier Tracey pour sa grande contribution au cours de ses cinq années à la tête de l'organisation, a déclaré Garry Foster, président du Conseil d'administration de Paiements Canada. Son leadership a joué un rôle essentiel dans les progrès réalisés par l'organisation relativement à la modernisation de l'écosystème des paiements au Canada, ainsi que dans sa préparation aux prochaines étapes. Pendant que nous cherchons quelqu'un pour lui succéder officiellement, Kristina et Jude assureront l'intérim. Leur expérience combinée en tant que chefs de file chevronnés de l'industrie et leur expertise dans la direction des aspects opérationnels essentiels de notre organisation nous seront très précieux. Ils travailleront en étroite collaboration avec notre équipe de direction exceptionnelle. J'ai hâte de travailler avec les autres membres du Conseil pour trouver la personne idéale qui appuiera la prochaine phase d'innovation en matière de paiements au Canada. »

Grâce au leadership de Mme Black, Paiements Canada a travaillé en collaboration avec l'écosystème des paiements pour innover les systèmes et les règles de paiement dans l'intérêt de la population canadienne et pour veiller à ce que le pays et les entreprises canadiennes demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale. Pendant son mandat, les systèmes de Paiements Canada ont maintenu une disponibilité de presque 100 % tout en démontrant leur résilience et leur sécurité. Ces résultats n'auraient pas été possibles sans la mise en œuvre harmonieuse de Lynx, que Mme Black a dirigée en 2021 pour remplacer le Système de transfert de paiements de grande valeur. Ce dernier servait de système de paiement de grande valeur du Canada depuis 1999. En mars 2023, Mme Black a dirigé la mise en œuvre de la deuxième version de Lynx, qui intègre la norme ISO 20022 sur les messages financiers (messages MX) pour permettre les paiements riches en données. Plus récemment, Mme Black a joué un rôle déterminant dans l'expansion de l'accès à l'infrastructure nationale des paiements du Canada, ce qui a jeté les bases de l'innovation continue dans le domaine des paiements numériques. Sous la direction de Mme Black, Paiements Canada a aussi fait d'importants progrès dans la conception et la préparation de la mise en œuvre du nouveau système de paiement en temps réel au Canada en vue de sa prochaine phase.

« Ce fut un privilège d'être à la tête de cette organisation. Je suis fière de ce que notre équipe a accompli dans la modernisation continue des systèmes de paiement de notre pays, en collaboration avec nos membres et l'écosystème des paiements du Canada. Ensemble, nous avons fait grandement avancer des initiatives novatrices qui bénéficieront aux consommateurs et aux entreprises du Canada et qui favoriseront les intérêts économiques généraux de notre pays partout dans le monde, a déclaré Mme Black. Kristina et Jude ont été des partenaires incroyables, et ensemble, ils ont une compréhension approfondie de l'organisation et de l'industrie des paiements en général. Je suis convaincue que Paiements Canada, nos membres, nos partenaires et nos employés seront entre bonnes mains et qu'ils sont fins prêts pour la prochaine phase d'innovation continue en matière de paiements au Canada. »

Dans son rôle de co-chef de la direction par intérim, Kristina Logue veillera à l'exécution des fonctions quotidiennes de l'organisation, en plus d'exercer ses responsabilités à titre de chef des finances. Ces tâches comprennent la surveillance, la planification et l'analyse financières de toutes les activités de Paiements Canada ainsi que la planification des ressources humaines, de la gestion de programmes, de l'approvisionnement, de la stratégie organisationnelle et des opérations. Au-delà de son expertise financière, Mme Logue inspire le respect dans ses rôles de direction, de mentorat et de promotion de l'organisation.

Jude Pinto, qui compte 30 années d'expérience en leadership au sein du secteur des services financiers, a su diriger avec brio la transformation et l'innovation de l'industrie, à l'échelle nationale et internationale. Dans son rôle de co-chef de la direction par intérim, M. Pinto continuera de jouer un rôle central dans l'innovation de l'écosystème des paiements du Canada en mettant l'accent sur la sécurité, la résilience et l'inclusivité, ce qui favorisera une concurrence loyale dans une économie canadienne prospère. En collaboration avec les membres et tout l'écosystème des paiements, M. Pinto continuera de mettre à profit son expertise et son expérience à la tête de programmes de mise en œuvre de grande envergure pour diriger la prochaine phase du programme de paiement en temps réel. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera l'unité opérationnelle des technologies de l'information et de l'exploitation de Paiements Canada.

Mme Logue et M. Pinto relèveront du président du Conseil d'administration de Paiements Canada et continueront de s'appuyer sur les autres membres de l'équipe de direction, y compris Donna Kinoshita, chef des paiements, Peter Dodic, chef de la gestion des risques, et Shawn Van Raay, chef de l'information.

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement. Paiements Canada est responsable de l'infrastructure physique et des règlements administratifs, règles et normes connexes qui soutiennent ces systèmes. L'organisme a aussi le devoir de promouvoir l'efficacité, la sécurité et la solidité des systèmes de paiement du Canada tout en tenant compte des intérêts des utilisateurs finaux. En 2023, les systèmes de Paiements Canada ont compensé et réglé des paiements dépassant les 112 billions de dollars, soit plus de 450 milliards de dollars par jour ouvrable. Les transactions traitées par ces systèmes comprennent les paiements par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques émis et reçus par les Canadiens et les entreprises canadiennes. Paiements Canada travaille en étroite collaboration avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiement du Canada afin que le pays et les entreprises canadiennes demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale.

