MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « société ») est heureuse d'annoncer que toutes les résolutions présentées aujourd'hui à l'assemblée générale annuelle de ses actionnaires (« AGA ») ont été dûment adoptées

Résolution 1 Votes en faveur Abstentions L'élection des personnes suivantes

au titre d'administrateurs de la

société : Nombre % Nombre % David A. Eckert 11,753,290 99.97 % 3,626 0.03 % Treena Cooper 8,273,735 70.37 % 3,483,178 29.63 % Craig Forman 11,753,390 99.97 % 3,526 0.03 % Rob Hall 11,753,354 99.97 % 3,562 0.03 % Susan Kudzman 11,742,946 99.88 % 13,970 0.12 %

Résolution 2 Votes en faveur Abstentions Le renouvellement du mandat de

Deloitte LLP, comptables

professionnels agréés, au titre de

vérificateurs-comptables de la

société Nombre % Nombre % 11,769,052 99.97 % 4,006 0.03 %

La société a annoncé également les changements suivants au sein de son conseil d'administration (le "conseil"). Lors de sa réunion suivant immédiatement l'AGA, le conseil a nommé Susan Kudzman présidente émérite et l'a nommée présidente du comité d'audit de la société. Le conseil a également nommé Rob Hall, qui était auparavant président du comité d'audit de la société, président du conseil d'administration, avec effet immédiat.

David A. Eckert, le Président et chef de la direction de la société, a dit : « Rob Hall est un membre de longue date du conseil d'administration, très respecté et apprécié, et le président de son comité d'audit. Rob apporte une expertise très pertinente et un leadership stratégique à son nouveau rôle. Nous sommes ravis de voir Rob élargir son rôle de manière déterminante. Et un remerciement très spécial à Susan Kudzman, qui a occupé le poste de présidente du conseil d'administration depuis mai 2018. En tant que présidente du conseil, elle a travaillé sans cesse pour faire avancer les intérêts de la société et de ses actionnaires. Elle quitte son rôle de présidente du conseil d'administration en laissant la société dans une position considérablement plus solide qu'elle ne l'était lorsqu'elle a assumé ce rôle. Le conseil d'administration et la haute direction de la société sont très reconnaissants à Mme Kudzman pour ses conseils, ses idées et son leadership en tant que présidente du conseil d'administration au cours des six dernières années. En reconnaissance de ses contributions, le conseil d'administration est très heureux de lui décerner le titre honorifique de présidente émérite, et nous apprécierons ses contributions continues en tant que membre du conseil d'administration et présidente du comité d'audit. »

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez notre site Web au https://entreprise.pj.ca .

