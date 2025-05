MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société » ou « PJ »), chef de file en matière de médias numériques et de solutions de marketing au Canada, a annoncé aujourd'hui l'achat de contrats de rentes collectives auprès de BMO Société d'assurance-vie (« BMO Assurance »), ce qui permettra le transfert d'environ 210 millions de dollars des obligations de son régime de retraite à prestations déterminées (le « régime de retraite »), et d'actifs connexes, associés à une portion de ses retraités et bénéficiaires.

En vertu de l'entente, BMO Assurance émettra des rentes couvrant la responsabilité des prestations de retraite d'environ 860 retraités et bénéficiaires de la Société, ce qui représente un nombre important des membres du régime de retraite de la Société, et commencera à administrer les prestations pour ces membres à compter d'octobre 2025. Cette transaction n'entraînera aucun changement aux prestations de retraite pour les participants au régime de retraite. À la suite de la transaction, les prestations des participants transférés seront protégées par Assuris, l'association d'indemnisation des assurances de personnes désignée en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances du Canada.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu cette entente, car elle renforce notre bilan et réduit les risques associés aux obligations du régime de retraite, tout en permettant aux retraités et bénéficiaires de recevoir des prestations de retraite équivalentes de la part de BMO Assurance, un assureur canadien très bien noté et reconnu pour son expertise dans la gestion à long terme des prestations de retraite. La Société entend réallouer les avantages découlant de cette réduction de risque vers des activités qui continueront à « accentuer la courbe des produits » » a commenté David A. Eckert, chef de la direction de Pages Jaunes Limitée.

Cette transaction est alignée avec le plan visant à atténuer les risques liés au régime de retraite et à protéger les gains réalisés sur les placements et le ratio de terminaison hypothétique. À la suite de cette transaction, la Société aura réduit d'environ de 50% les obligations de son régime de retraite. L'achat des contrats de rente collective sera financé directement à partir des actifs du régime de retraite. La Société prévoit également une cotisation facultative supplémentaire en trésorerie de 4 millions de dollars au régime de retraite avant la fin de juin 2026, sous réserve de l'examen par son conseil d'administration,

À la suite de cette transaction, la Société prévoit comptabiliser une perte nette de règlement non monétaire au cours du deuxième trimestre de 2025.

TELUS Santé a agi comme conseiller à la Société dans le cadre de cette transaction.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'informations, visitez notre site Web au https://corporate.yp.ca/fr.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines déclarations concernant des événements futurs et des attentes qui constituent des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations portant sur l'opinion de la direction quant aux événements futurs liés à l'entente conclu entre la Société et BMO Assurances en vue de l'achat d'un contrat de rente collective, ainsi que sur les répercussions financières de cette entente, sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner des écarts importants entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige, même si de nouvelles informations deviennent disponibles, à la suite des d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

