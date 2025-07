MONTRÉAL, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société » ou « PJ »), chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, annonce aujourd'hui l'entrée en fonction officielle de Sherilyn King à titre de Présidente et Cheffe de la direction. Elle prend la relève de M. David A. Eckert, qui a pris sa retraite le 15 juillet 2025.

Cette nomination fait suite au Communiqué de presse publié par l'entreprise le 6 mars 2025, annonçant la retraite planifiée de M. Eckert et la désignation de Sherilyn comme successeure, à l'issue d'un rigoureux processus interne de relève.

Sherilyn cumule près de 30 ans d'expérience chez Pages Jaunes, où elle a débuté en 1996 en tant que commis à l'administration des ventes. Depuis, elle a occupé des postes de direction dans plusieurs départements clés, notamment les ventes, le marketing, le service à la clientèle, les opérations et l'innovation produit. Avant sa nomination à la tête de l'entreprise, elle occupait le poste de Première vice‑présidente, Ventes, Marketing et Service à la clientèle.

« C'est un privilège de diriger une organisation qui joue un rôle aussi essentiel dans la réussite des entreprises locales canadiennes depuis plus d'un siècle », a déclaré Sherilyn King. « Alors que nous amorçons ce nouveau chapitre, nous demeurons déterminés à offrir une réelle valeur mesurable à nos clients et à aider les petites et moyennes entreprises à croître grâce à des solutions de marketing numérique efficaces. »

Bénéficiant d'un héritage solide en annuaires imprimés, Pages Jaunes a su évoluer au fil des années pour devenir un chef de file national des solutions de marketing numérique. L'entreprise continue de publier ses emblématiques annuaires imprimés, toujours utiles dans de nombreuses collectivités, tout en accompagnant les PME dans leur transformation numérique. Grâce à des partenariats stratégiques avec Microsoft Advertising, Meta, Postes Canada, Wix, Google et d'autres, Pages Jaunes assure une visibilité optimale sur les principales plateformes numériques. Par ailleurs, dans un contexte de bouleversements technologiques liés à l'intelligence artificielle, l'entreprise propose des solutions innovantes et une expertise de confiance pour aider les entrepreneurs à s'adapter et prospérer dans un environnement numérique de plus en plus complexe.

La nomination de Sherilyn King représente une trajectoire de carrière aussi rare qu'inspirante - celle d'une professionnelle ayant gravi les échelons, de son entrée dans l'organisation jusqu'au poste le plus élevé au sein d'une entreprise canadienne cotée en bourse. L'entreprise se réjouit de pouvoir compter sur son leadership pour poursuivre sa mission d'innovation et d'accompagnement des entreprises locales partout au pays.

Pages Jaunes tient également à exprimer sa profonde reconnaissance envers M. David A. Eckert pour ses huit années à la tête de l'entreprise. Sous sa direction, Pages Jaunes a connu une transformation remarquable sur les plans financier et opérationnel, retrouvant stabilité et rentabilité durable. Il a considérablement renforcé la santé financière du régime de retraite à prestations déterminées de l'entreprise, tout en dirigeant une équipe de direction performante qui a repositionné l'organisation pour un avenir prospère. Grâce à son leadership, Pages Jaunes est solidement outillée pour continuer à créer de la valeur pour ses actionnaires et à appuyer les entreprises locales dans leurs efforts pour rejoindre leur clientèle.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca. La Société détient également les applications mobiles PJ, Canada411 et 411 ainsi que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez notre site Web à www.entreprise.pj.ca.

