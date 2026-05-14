MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre clos le 31 mars 2026.

« Au premier trimestre, nous avons enregistré des résultats satisfaisants au chapitre de la rentabilité et de la génération de trésorerie, malgré les défis de l'économie mondiale qui ont touché nos initiatives à l'égard des produits », a déclaré Mme Sherilyn King, présidente et cheffe de la direction de Pages Jaunes Limitée.

Mme King a commenté les principaux faits nouveaux :

Bénéfice trimestriel satisfaisant. « Notre BAIIA ajusté 2 s'est chiffré à 19,3 % des produits pour le trimestre. »

« Notre BAIIA ajusté s'est chiffré à 19,3 % des produits pour le trimestre. » Progrès en ce qui a trait aux initiatives à l'égard des produits. « Compte tenu des défis de l'économie mondiale, la variation de nos produits pour le premier trimestre est demeurée généralement stable par rapport à la même mesure il y a un an. »

« Compte tenu des défis de l'économie mondiale, la variation de nos produits pour le premier trimestre est demeurée généralement stable par rapport à la même mesure il y a un an. » Solde de trésorerie solide. « Même après certains décaissements réguliers et saisonniers effectués au cours du trimestre, nos fonds en caisse s'élevaient à environ 58 M$ à la fin du mois d'avril. »

« Même après certains décaissements réguliers et saisonniers effectués au cours du trimestre, nos fonds en caisse s'élevaient à environ 58 M$ à la fin du mois d'avril. » Trésorerie distribuée aux actionnaires et injectée dans le régime de retraite d'ici la fin du mois de juin. « Tel qu'il a été annoncé le 7 avril 2026, le conseil a approuvé un programme de rachat d'actions de 25,0 M$ qui sera réalisé au moyen d'un plan d'arrangement devant être conclu d'ici la fin du mois de juin. Dans le cadre du plan d'arrangement, nous avons versé des cotisations supplémentaires de 2,0 M$ au régime de retraite à prestations définies en avril 2026. Ces cotisations facultatives, conjuguées à un paiement de 2,0 M$ effectué précédemment au premier trimestre, ont porté à 6,0 M$ le montant total des paiements à l'égard du régime de retraite à prestations définies depuis l'achat de rentes en mai 2025. »

« Tel qu'il a été annoncé le 7 avril 2026, le conseil a approuvé un programme de rachat d'actions de 25,0 M$ qui sera réalisé au moyen d'un plan d'arrangement devant être conclu d'ici la fin du mois de juin. Dans le cadre du plan d'arrangement, nous avons versé des cotisations supplémentaires de 2,0 M$ au régime de retraite à prestations définies en avril 2026. Ces cotisations facultatives, conjuguées à un paiement de 2,0 M$ effectué précédemment au premier trimestre, ont porté à 6,0 M$ le montant total des paiements à l'égard du régime de retraite à prestations définies depuis l'achat de rentes en mai 2025. » Dividende trimestriel déclaré. « Notre conseil a déclaré un dividende de 0,25 $ par action ordinaire, devant être versé le 15 juin 2026 aux actionnaires inscrits le 25 mai 2026. »

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les montants par action)

Pages Jaunes Limitée Pour les trimestres clos les

31 mars

2026

2025

Produits 46 828 $ 50 808 $ BAIIA ajusté2 9 029 $ 11 885 $ Marge sur BAIIA ajusté2 19,3 % 23,4 % Bénéfice avant impôt sur le résultat 5 700 $ 6 661 $ Bénéfice net 4 078 $ 4 963 $ Bénéfice de base par action 0,30 $ 0,37 $ Bénéfice dilué par action 0,30 $ 0,35 $ Dépenses d'investissement2 548 $ 473 $ BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement2 8 481 $ 11 412 $ Marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement2 18,1 % 22,5 % Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des activités d'exploitation (2 547) $ 3 278 $





1. Le dividende sera désigné comme dividende déterminé en vertu du paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale applicable se rapportant aux dividendes déterminés. 2. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS® de comptabilité. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR », à la fin du présent document.

Résultats du premier trimestre de 2026

Le total des produits a diminué de 7,8 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 46,8 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2026, par rapport à la baisse de 7,6 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 1 a totalisé 8,5 M$ et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 1 s'est établie à 18,1 %.

a totalisé 8,5 M$ et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement s'est établie à 18,1 %. Le bénéfice net s'est établi à 4,1 M$, soit un bénéfice dilué de 0,30 $ par action.

Résultats financiers du premier trimestre de 2026

Pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026, le total des produits a diminué de 7,8 % d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 46,8 M$, comparativement à 50,8 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution des produits est essentiellement attribuable au recul de nos médias numériques et médias imprimés à marge plus élevée et, dans une moindre mesure, de nos services numériques à marge moins élevée, ce qui a exercé une pression sur nos marges bénéficiaires brutes. La diminution du total des produits a été de 7,8 % pour le trimestre clos le 31 mars 2026, comparativement à 7,6 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse du taux de diminution s'explique par le recul des produits tirés des médias imprimés, tandis que le taux de diminution des produits tirés des médias et solutions numériques s'est amélioré.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, le total des produits tirés des médias et solutions numériques a diminué de 6,1 % d'un exercice à l'autre, comparativement à 6,8 % pour la période correspondante en 2025, pour s'établir à 38,2 M$, comparativement à 40,7 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La baisse des produits tirés des médias et solutions numériques est principalement attribuable à la diminution du nombre de clients des médias numériques, qui a été contrebalancée en partie par une hausse des dépenses moyennes par client. L'amélioration du taux de diminution des produits tirés des médias et solutions numériques, qui est passé de 6,8 % en 2025 à 6,1 % pour le premier trimestre de 2026, est essentiellement attribuable à un taux de renouvellement solide ainsi qu'à une augmentation des dépenses moyennes par client découlant en partie des hausses de prix.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, le total des produits tirés des médias imprimés a diminué de 14,8 % d'un exercice à l'autre, comparativement à 10,5 % en 2025, pour s'établir à 8,6 M$. La baisse des produits tirés des médias imprimés est principalement attribuable à une diminution du nombre de clients des médias imprimés, alors que les dépenses par client ont augmenté d'un exercice à l'autre, en raison des hausses de prix.

Le BAIIA ajusté1 a diminué pour s'établir à 9,0 M$, ou 19,3 % des produits, au cours du premier trimestre clos le 31 mars 2026, comparativement à 11,9 M$, ou 23,4 % des produits pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution du BAIIA ajusté et de la marge sur BAIIA ajusté1 pour le trimestre clos le 31 mars 2026 est attribuable aux pressions exercées sur les produits et aux investissements continus dans notre effectif de télévente, et à l'incidence du cours de l'action de la Société sur la charge de rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie, facteurs contrebalancés en partie par les optimisations du coût des produits vendus et par les réductions des autres coûts d'exploitation, y compris les réductions de la main-d'œuvre et des charges connexes liées aux employés. La variation du cours de l'action de PJ a donné lieu à une charge de 1,7 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2026, comparativement à un recouvrement de 1,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les pressions exercées sur les produits et un changement dans la composition des produits, contrebalancés en partie par des optimisations continues et des réductions de coûts, exerceront encore une pression sur les marges au cours des prochains trimestres.

Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement a diminué de 2,9 M$ pour s'établir à 8,5 M$ au cours du premier trimestre de 2026, comparativement à 11,4 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et de la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour le trimestre clos le 31 mars 2026 découle de la diminution du BAIIA ajusté.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, le bénéfice net s'est établi à 4,1 M$, comparativement à un bénéfice net de 5,0 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution s'explique principalement par la baisse du BAIIA ajusté, contrebalancée en partie par la diminution des frais de restructuration et autres charges et des amortissements.

Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation se sont chiffrées à 2,5 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2026, comparativement à des entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation de 3,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Les sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation pour la période s'expliquent principalement par l'augmentation de 3,6 M$ des paiements en trésorerie liés au règlement de la rémunération fondée sur des actions et par l'augmentation de 1,8 M$ de la capitalisation des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. De plus, les sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation ont subi l'incidence de la baisse de 2,9 M$ du BAIIA ajusté, contrebalancée en partie par une hausse de 2,4 M$ de la variation des actifs et des passifs d'exploitation.

1. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux PCGR », à la fin du présent document.

Pages Jaunes Limitée tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion simultanées à l'intention des analystes et des médias à 8 h 30 (heure de l'Est) le 14 mai 2026 pour commenter les résultats du premier trimestre de 2026.

Veuillez suivre le lien suivant pour vous joindre à la conférence téléphonique :

https://register-conf.media-server.com/register/BI5a4a60ce6cd0462b8c9824e88b255d29

Cliquez sur le lien de connexion à l'appel et remplissez le formulaire d'inscription en ligne. Une fois inscrit, vous recevrez l'information de connexion et un NIP unique pour vous joindre à l'appel. Vous recevrez aussi une confirmation par courriel, dans laquelle vous trouverez tous les détails. Choisissez une méthode pour vous joindre à la conférence téléphonique : Connexion : le numéro de téléphone à composer et un NIP unique vous permettant de vous connecter directement à partir de votre téléphone seront indiqués. Appelez-moi : entrez votre numéro de téléphone et cliquez sur le bouton « Call Me » pour recevoir immédiatement un appel du système. L'appel proviendra d'un numéro de téléphone aux États­Unis.

Pour vous joindre à la visioconférence :

En français : https://edge.media-server.com/mmc/p/duytv3ji/lan/fr

En anglais : https://edge.media-server.com/mmc/p/duytv3ji

La conférence sera aussi disponible par webdiffusion à partir du site Web de la Société, à l'adresse

https://corporate.yp.ca/fr/financial-reports.

La conférence téléphonique sera archivée dans la section « Investisseurs » du site Web, à l'adresse

https://www.corporate.yp.ca/fr-evenements-financiers-presentations.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'informations, visitez notre site Web au https://corporate.yp.ca/fr.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des stratégies, de la situation financière et des résultats d'exploitation et des activités de PJ (y compris, sans s'y limiter, le versement d'un dividende en trésorerie par action par trimestre à ses actionnaires ordinaires). Ces déclarations sont prospectives puisqu'elles sont fondées sur nos attentes, en date du 13 mai 2026, en ce qui concerne nos activités et les marchés sur lesquels nous les exerçons, ainsi que sur différentes estimations et hypothèses. Nos résultats réels pourraient différer de manière importante de nos attentes si des risques connus ou inconnus touchaient nos activités ou si nos estimations ou hypothèses se révélaient inexactes. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que l'une ou l'autre de nos déclarations prospectives se réalisera. Les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante de nos attentes actuelles sont analysés dans la section 5 de notre rapport de gestion en date du 13 mai 2026. Nous n'avons aucune intention ni ne nous engageons à le faire, sauf si cela est exigé conformément à la loi, de mettre à jour les déclarations prospectives même si de nouveaux renseignements venaient à notre connaissance, par suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA ajusté et marge sur BAIIA ajusté

De manière à offrir une meilleure compréhension des résultats, la Société utilise les termes BAIIA ajusté et marge sur BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Nous définissons la marge sur BAIIA ajusté en tant que le BAIIA ajusté en pourcentage des produits. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté ne sont pas des mesures de la performance conformes aux Normes IFRS de comptabilité et ils ne sont pas considérés comme un substitut du bénéfice d'exploitation ou du bénéfice net pour mesurer la performance de Pages Jaunes. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité; il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté ne devraient pas être utilisés comme mesures exclusives des flux de trésorerie, car ils ne tiennent pas compte de l'incidence des variations du fonds de roulement, de l'impôt sur le résultat, des paiements d'intérêts, de la capitalisation des régimes, des dépenses d'investissement, des réductions du capital de la dette ainsi que des autres provenances et utilisations des flux de trésorerie, qui sont présentées à la page 12 de notre rapport de gestion au 13 mai 2026. La direction utilise le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté pour évaluer la performance de ses activités, car ils reflètent la rentabilité continue. La direction est d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté pour évaluer la capacité d'une société à assurer le service de sa dette et à satisfaire à d'autres obligations de paiement ou comme mesure courante pour évaluer les sociétés exerçant leurs activités dans le secteur des médias et des solutions de marketing ainsi que pour évaluer la performance d'une entreprise.

BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement

La Société utilise aussi le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, que nous définissons comme le BAIIA ajusté, tel qu'il est défini ci-dessus, moins les dépenses d'investissement, que nous définissons comme les acquisitions d'immobilisations incorporelles et les acquisitions d'immobilisations corporelles, présentées dans la section « Activités d'investissement » des tableaux consolidés des flux de trésorerie de la Société. Nous définissons la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement en tant que le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement en pourcentage des produits. Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de signification normalisée selon les Normes IFRS de comptabilité. Il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. Nous utilisons le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour évaluer la performance de nos activités, car ils reflètent les flux de trésorerie provenant de nos activités commerciales. Nous sommes d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour évaluer la performance des entreprises de notre secteur.

La mesure financière conforme aux Normes IFRS de comptabilité qui s'apparente le plus au BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement est le bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini ci­dessus comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Se reporter au tableau ci-dessous pour un rapprochement du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement.

BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement

(en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages)

Pour les trimestres clos les 31 mars

2026

2025

Bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de

restructuration et autres charges (BAIIA ajusté)

9 029 $ 11 885 $ Dépenses d'investissement

548

473

Total du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement

8 481 $ 11 412 $

SOURCE Pages Jaunes limitée

Personne-ressource : Investisseurs et médias, Philip Samman, Conseiller juridique principal et secrétaire, [email protected], [email protected]