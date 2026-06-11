Pages Jaunes Limitée annonce les résultats du vote et l'approbation de l'arrangement lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a annoncé aujourd'hui que toutes les résolutions présentées lors de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée »), tenue virtuellement aujourd'hui, ont été dûment adoptées et, plus particulièrement, que les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ont approuvé l'arrangement annoncé précédemment par la Société en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) (l'« arrangement »).

Résolution 1 Votes en faveur Abstentions L'élection des personnes suivantes au titre d'administrateurs de la société : Nombre % Nombre % Sherilyn King 11 650 097 99,92 % 9 104 0,08 % Treena Cooper 11 593 073 99,43 % 66 128 0,57 % Craig Forman 11 592 532 99,43 % 66 669 0,57 % Rob Hall 11 651 767 99,94 % 7 434 0,06 % Martin Harrison 11 594 719 99,45 % 64 482 0,55 %

Résolution 2 Votes en faveur Abstentions Le renouvellement du mandat de Deloitte LLP, comptables professionnels agréés, au titre de vérificateurs-comptables de la société Nombre % Nombre % 11 665 289 99,94 % 6 504 0,06 %

Résolution 3 Votes en faveur Votes contre Une résolution spéciale, dont le texte intégral figure à l'annexe « D » de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du le 1er mai 2026 (la « Circulaire de procurations »), approuvant un plan d'arrangement en vertu de l'article 288 de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique), le tout tel que décrit plus en détail dans la Circulaire de procurations. Nombre % Nombre % 11 648 157 99,91 % 11 044 0,09 %

Aux termes de l'arrangement, la Société rachètera aux actionnaires, au prorata, un total de 2 037 489 actions ordinaires au prix de rachat de 12,27 $ l'action, soit le cours moyen pondéré en fonction du volume pour les cinq jours de bourse consécutifs se terminant le jour de bourse précédant immédiatement

le 7 avril 2026.

L'arrangement demeure assujetti à l'obtention de l'approbation de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour »). L'audience devant la Cour visant l'obtention d'une ordonnance définitive approuvant l'arrangement est actuellement prévue le 15 juin 2026, et la clôture de l'arrangement devrait avoir lieu le 22 juin 2026.

Des renseignements supplémentaires concernant les modalités de l'arrangement figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 1er mai 2026, laquelle est disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de la Société à l'adresse www.corporate.yp.ca/fr.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une entreprise canadienne de médias numériques et de marketing qui crée des occasions pour les acheteurs et les vendeurs d'interagir et de réaliser des transactions dans l'économie locale. Pages Jaunes détient certaines des principales propriétés en ligne locales au Canada, notamment PJ.ca, Canada411.ca et 411.ca. La Société détient également les applications mobiles YP, Canada411 et 411 ainsi que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez www.corporate.yp.ca/fr.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant l'arrangement au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. La réalisation de l'arrangement est assujettie à un certain nombre de risques. Les risques susceptibles d'avoir une incidence sur l'arrangement sont décrits à la section 5 de notre rapport de gestion daté du 13 mai 2026. Nous n'avons aucune intention ou obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par la loi, même si de nouveaux renseignements deviennent disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

SOURCE Pages Jaunes limitée

Coordonnées : Investisseurs et médias : Philip Samman, Conseiller juridique principal et secrétaire, [email protected], [email protected]