Pages Jaunes Limitée obtient une ordonnance définitive relativement à l'arrangement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une ordonnance définitive de la Cour suprême de la Colombie-Britannique approuvant l'arrangement précédemment annoncé par la Société en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) (l'« Arrangement »).

Aux termes de l'Arrangement, la Société rachètera auprès des actionnaires, au prorata, un total de 2 037 489 actions ordinaires au prix de rachat de 12,27 $ l'action, soit le cours moyen pondéré en fonction du volume pour les cinq jours de bourse consécutifs se terminant le jour de bourse précédant immédiatement le 7 avril 2026.

L'Arrangement entrera en vigueur à 23 h 59 (heure de l'Est) le 22 juin 2026 (la « Date de prise d'effet »). À la Date de prise d'effet, la Société remettra à la Compagnie Trust TSX, en qualité d'agent payeur, des fonds suffisants pour régler la contrepartie globale payable aux actionnaires aux termes de l'Arrangement. Il est prévu que les actionnaires reçoivent le paiement de leurs actions rachetées le 25 juin 2026.

Des renseignements supplémentaires concernant les modalités de l'Arrangement figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 1 mai 2026, qui est disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à www.corporate.yp.ca/fr.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une entreprise canadienne de médias numériques et de marketing qui crée des occasions pour les acheteurs et les vendeurs d'interagir et de réaliser des transactions dans l'économie locale. Pages Jaunes détient certaines des principales propriétés en ligne locales au Canada, notamment PJ.ca, Canada411.ca et 411.ca. La Société détient également les applications mobiles YP, Canada411 et 411 ainsi que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez www.corporate.yp.ca/fr.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant l'Arrangement au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. La réalisation de l'Arrangement est assujettie à un certain nombre de risques. Les risques susceptibles d'avoir une incidence sur l'Arrangement sont présentés à la rubrique 5 de notre rapport de gestion daté du 13 mai 2026. Nous n'avons aucune intention ou obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige, même si de nouveaux renseignements deviennent disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

SOURCE Pages Jaunes limitée

Personnes-ressources : Investisseurs et médias : Philip Samman, Conseiller juridique principal et secrétaire, [email protected], [email protected]