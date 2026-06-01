Pagayer pour protéger la rivière Richelieu le 7 juin prochain

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - La Fondation Rivières et le Club de canotage OBC s'unissent et invitent la population à pagayer et participer à la 6e édition de la Descente du Richelieu dans le but de protéger la rivière Richelieu et de mener à un accès pour tous à la rivière. Cette édition spéciale de la Descente a lieu le 7 juin et est ouverte à toutes et à tous qui souhaitent contribuer à cette cause lors d'une activité ludique.

La Descente du Richelieu vise à permettre à un maximum d'adeptes de descendre la rivière Richelieu en kayak, planche à pagaie, bateau-dragon ou tout autre embarcation nautique non motorisée. C'est un trajet de 12 kilomètres de Chambly à Otterburn Park ou de 2 kilomètres à la nage. En 2025, la Descente du Richelieu a rassemblé plus de 650 participants sur l'eau et l'édition de 2026 vise un taux de participation supérieur afin de faire de la protection du Richelieu une priorité pour la population.

Le Richelieu pour tout le monde

Après le succès de la Grande Descente de la rivière du Nord, la Fondation Rivières introduit une deuxième Grande Descente dans ses activités, cette fois-ci sur la rivière Richelieu. Le choix de se joindre au Club de canotage OBC pour cet événement n'est pas anodin ou une coïncidence : il s'inscrit dans une longue série d'activités menées dans la région afin de sensibiliser les élus sur la valeur d'un meilleur partage des usages sur cet emblématique cours d'eau.

C'est dans cet esprit que les participants et participantes sont invités à participer à une levée de fonds visant à soutenir le Club de canotage OBC et la Fondation Rivières dans le but de protéger et valoriser la rivière Richelieu, soutenir la création d'accès à cette dernière et trouver des mécanismes permettant un partage équitable du Richelieu entre les embarcations motorisées et les non motorisées.

« La Descente du Richelieu est devenue une véritable tradition pour les adeptes de nautisme non motorisé. C'est une grande fierté pour nous de faire grandir ce projet d'année en année. Le Club de canotage souhaite des berges accessibles à toutes et à tous, et c'est avec grand enthousiasme que nous nous joignons à la Fondation Rivières pour porter cette vision plus loin », explique Antoine Laliberté, directeur général du Club de canotage OBC.

En pagayant sur la rivière et en profitant de cette dernière, cet événement permet à la population de développer une relation plus intime avec elle afin de nous sensibiliser davantage à l'apport fondamental de ces écosystèmes pour notre bien-être.

« Cet événement est une occasion unique de pouvoir participer à une activité ludique et de contribuer à une cause importante. Il est important de montrer aux élus que les citoyens sont derrière eux dans leur volonté de prendre des décisions courageuses pour protéger cette rivière symbolique pour la région », explique André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières.

Plusieurs élus endossent la vision

« La rivière Richelieu fait partie de notre identité collective et sa protection est une responsabilité que nous partageons tous. La Descente du Richelieu est une occasion formidable de se rassembler sur l'eau sans moteurs, de célébrer notre milieu naturel et de rappeler l'importance d'une pratique nautique sécuritaire et respectueuse. J'invite la population à se joindre à cette 6e édition, en kayak, en planche à pagaie, en bateau-dragon ou même à la nage, et à soutenir la collecte de fonds qui contribue concrètement à l'accès à la rivière, à sa valorisation et à sa préservation pour les générations futures », déclare Alexandra Labbé, mairesse de Chambly.

« La Descente du Richelieu, c'est une occasion privilégiée de célébrer ensemble la beauté de notre rivière. Et au-delà de ça, l'événement illustre concrètement notre engagement envers une gestion intégrée de l'eau, un chantier prioritaire de notre Plan climat. En nous réappropriant collectivement la rivière, nous réaffirmons notre volonté de protéger la qualité de cette ressource vitale et d'en assurer la pérennité pour toute la communauté », fait savoir Marc-André Guertin, maire de Saint-Hilaire.

«La Descente du Richelieu rassemble des centaines de participants autour d'une expérience unique sur l'eau, entre Chambly et Otterburn Park. C'est une façon inspirante de redécouvrir la rivière Richelieu, de célébrer sa beauté et de rappeler l'importance de protéger ce précieux milieu naturel pour les générations futures. Otterburn Park est fière de soutenir cette initiative rassembleuse », affirme Mélanie Villeneuve, mairesse d'Otterburn Park.

Des activités en tout genre reliées au Festival auront lieu durant toute la fin de semaine du 6 et 7 juin. Toutes les informations sur la Descente du Richelieu sont contenues sur le site web suivant: https://grande-descente-richelieu.raiselysite.com/fr/the-challenge

SOURCE Fondation Rivières

David Beauchamp, Fondation Rivières, Responsable des communications, [email protected], 514-272-2666 x307; Antoine Laliberté, Club de canotage OBC, Directeur général, [email protected], 450-281-1644