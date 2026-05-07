Rapport de la Commissaire au développement durable: la protection de l'environnement doit être considérée dans le financement des infrastructures

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - La Fondation Rivières accueille favorablement les constats émis par la Commissaire au développement durable et souhaite que la protection de l'environnement soit intégrée aux critères de financement des projets d'infrastructures municipales d'eau en priorisant la mise aux normes des ouvrages d'assainissement et en tenant compte de l'impact des travaux sur la réduction de la pollution des rivières.

La Commissaire constate notamment que les projets soumis dans le programme de subventions PRIMEAU 2023 étaient d'abord financés selon la méthode du « premier arrivé, premier servi ». La Commissaire a constaté que 74 projets sélectionnés en 2025 n'avaient pas été soumis à des critères de priorisation et elle demande donc au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) d'établir de tels critères. La Fondation Rivières recommande au MAMH de mettre de l'avant la protection des rivières en priorisant la mise aux normes des ouvrages d'assainissement, en établissant les actions les plus pertinentes à l'échelle du bassin versant et en tenant compte de l'impact des travaux sur la réduction de la pollution des cours d'eau.

La Commissaire a aussi révélé qu'un très grand nombre de projets portait sur le remplacement de conduites, alors qu'on devrait plutôt soutenir et accompagner les municipalités dans l'application des normes visant à protéger l'environnement.

Finalement, la Commissaire estime que l'encadrement des municipalités est insuffisant, notamment à l'égard de l'identification des budgets devant être dédiés à assurer la pérennité des infrastructures. Cet accompagnement doit venir avec des directives plus poussées en faveur de l'installation de compteurs d'eau d'abord dans les industries, commerces et institutions, et non dans le secteur résidentiel, ainsi qu'en faveur d'une gestion financière spécifiquement dédiée à l'eau.

À propos de la Fondation Rivières

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Rivières travaille à protéger, restaurer et mettre en valeur les rivières du Québec afin qu'elles puissent continuer de couler librement, au bénéfice des écosystèmes et des générations futures.

SOURCE Fondation Rivières

Source: David Beauchamp, Responsable des communications, Fondation Rivières, [email protected], 514-272-2666 x307