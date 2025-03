BREWERTON, New York, 11 mars 2025 /CNW/ - Pacteon Group (« Pacteon » ou la « Société »), un chef de file mondial des solutions d'automatisation des emballages de bout de ligne, nomme Greg Masingill au poste de chef de la direction. Il succède à Mike Odom, qui continuera d'agir à titre de conseiller stratégique auprès de la Société.

Greg Masingill, chef de la direction de Pacteon (PRNewsfoto/Pacteon Group)

Greg Masingill est un dirigeant stratégique, énergique et orienté vers la croissance. Il possède une vaste expérience commerciale et opérationnelle, ainsi qu'une expérience en mentorat de cadres. Greg fait partie de la famille Pacteon depuis 2018, lorsqu'il s'est joint à Schneider Packaging Equipment Company, une filiale en propriété exclusive de Pacteon, en tant que vice-président directeur et l'un des premiers à investir dans l'entreprise. Au fur et à mesure de l'évolution de Pacteon, il a accédé au conseil d'administration de la Société. Avant de se joindre à Schneider en 2018, Greg était président de Seneca Corporation, où il a fait croître les revenus de l'entreprise à environ 300 millions de dollars sous sa direction. Seneca, concepteur et fabricant international de matériel informatique et de solutions logicielles hautement sophistiquées, a servi de multiples marchés finaux dans plusieurs régions. Au cours de son mandat, Seneca a été vendu à Arrow Electronics Company, une entreprise figurant au palmarès Fortune 500.

« Le conseil d'administration de Pacteon remercie Mike Odom pour sa contribution à la Société et se réjouit à l'idée qu'il continue d'agir à titre de conseiller stratégique. Pour la prochaine phase de développement de Pacteon, nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Greg Masingill au sein de l'entreprise. Il est un gestionnaire chevronné, un leader stratégique et il connaît bien l'équipe de Pacteon. Nous nous attendons à ce que Greg contribue de façon importante à la croissance future de l'entreprise », a déclaré Monty Yort, président du conseil d'administration de Pacteon.

« Je suis ravi d'assumer le rôle de chef de la direction de Pacteon. L'engagement de l'entreprise à l'égard de l'innovation et de la croissance, combiné à sa culture passionnée, continuera de bien la positionner pour réussir. J'ai hâte de travailler avec cette équipe talentueuse pour tirer parti de nos solides bases et nous mener vers un avenir de croissance significative », a déclaré Greg Masingill.

Pour la prochaine phase de développement de la Société, Pacteon renforce son équipe de direction avec un gestionnaire chevronné qui continuera de stimuler la croissance de la Société et de renforcer considérablement ses activités commerciales et opérationnelles. Greg a toujours favorisé l'excellence grâce à son leadership stratégique, à sa vision novatrice et à sa capacité d'inspirer. Pacteon s'enthousiasme pour l'avenir qui l'attend sous la direction de Greg.

À propos de Pacteon Group

Pacteon Group a pour mission d'offrir une solution unique réactive et engagée pour la conception, l'intégration et le service de solutions d'emballage complètes. Grâce à l'acquisition d'entreprises offrant des produits complémentaires et des valeurs fondamentales communes, Pacteon Group, actuellement Schneider Packaging Equipment Company, ESS Technologies, Phoenix Wrappers et Descon Integrated Conveyor Solutions, est votre source unique de solutions d'équipement d'emballage de bout de ligne. Qu'il s'agisse d'une encartonneuse, d'une encaisseuse, d'un convoyeur, d'un palettiseur, d'un robot de manutention ou d'un emballage extensible pour palettes, nos machines sont soutenues par la promesse de Pacteon Group : Nous faisons bien les choses!

