BREWERTON, New York, 10 septembre 2024 /CNW/ - Pacteon Group, un leader des solutions d'équipement d'emballage de bout de ligne, propose une source unifiée pour l'automatisation complète de l'emballage. « Nous sommes ravis d'annoncer l'ajout de Descon Conveyor Systems à notre portefeuille, qui s'ajoute à Schneider Packaging Equipment, ESS Technologies et Phoenix Stretch Wrappers. Cette expansion améliore notre capacité à offrir des solutions intégrées pour un large éventail de besoins d'emballage.

Nouveaux développements intéressants :

Au kiosque S-3300, Schneider Packaging Equipment dévoilera une solution unique pour automatiser le montage, le marquage et la palettisation des boîtes. L'outil collaboratif palettiseur-formeuse de caisses intègre un organe terminal effecteur de caisses en carton automatique d'Anubis 3D Industrial Solutions avec la plateforme robotique FANUC CRX-25iA de Schneider. Anubis 3D a conçu et imprimé l'organe terminal effecteur à double objectif pour ramasser et former les caisses, éliminant ainsi la nécessité d'un dispositif de formage distinct. L'outil léger offre un changement rapide et sans outil (un opérateur en moins de cinq minutes). Le système compact transforme le travail en tâches plus productives et réduit les blessures associées aux mouvements répétitifs. Voici la déclaration de Jamie Barber, directeur de la recherche et du développement, Schneider Packaging : « Notre nouveau système adaptable consolide la formation de caisses, la fermeture des cartons et la palettisation de caisses d'une vaste gamme de tailles et de poids. La configuration sans programmation est rapide et facile; il suffit d'entrer la taille des caisses. »

De plus, au kiosque S-3300, Descon Conveyor Systems présentera son système de transfert à ventouse de canettes vides sur une seule piste avec codage laser et inspection de code. Notre solution unique assure un codage laser fiable et de haute qualité des canettes vides avant le rinçage dans un endroit sec de l'installation de production. Les canettes vides retenues au sommet par un convoyeur sous vide passent au-dessus d'un espace situé en dessous pour donner accès au fond du contenant et aux composants du codage laser. Comme les canettes circulant dans une seule voie, les clients ont la possibilité d'ajouter une inspection de qualité des canettes vides directement après le transfert sous vide. Les débits sont entièrement testés avec des solutions sur le terrain fonctionnant à 1 800 canettes par minute. Jeff Philpott, vice-président des opérations de Descon, a déclaré : « La solution offre une assurance de la qualité supérieure et prévient les arrêts en retirant automatiquement les canettes vides défectueuses qui ont un code de date inapproprié, des collerettes bosselées ou endommagées de la chaîne avant le remplissage. »

Integrator's Corner au kiosque S-3300 :

Pacteon invite les participants à venir nous rencontrer au Integrators' Corner (kiosque S-3300) pour en apprendre davantage sur les capacités d'intégration de Pacteon avec le nouvel ajout de Descon Conveyor Systems. Les ingénieurs de Pacteon seront disponibles pour répondre aux questions sur l'intégration des lignes de conditionnement et d'emballage nouvelles et existantes. Les visiteurs pourront voir à l'œuvre le logiciel d'intégration exclusif de Descon et découvrir comment nos technologies peuvent améliorer leurs activités d'emballage.

La solution Robotic Case Packer entièrement automatisée de Schneider sera présentée au kiosque S-3300. Le système robotique à double objectif assemble le produit avec un robot, tandis qu'un second robot forme et charge les caisses. Les effecteurs conçus par Anubis 3D offrent un placement fiable et un changement rapide. De plus, découvrez l'outil de mise en place par couche sur palettes à haute vitesse de Schneider qui traite jusqu'à 100 caisses par minute. Pour compléter la gamme, Phoenix Stretch Wrappers présentera une gamme de solutions d'emballage extensible, y compris la machine à envelopper rotative à grande vitesse PRRA-2150 et la machine d'emballage sous film étirable semi-automatique PHP-2150.

Kiosque de Pacteon Pharma (W-16041) :

Le kiosque W-16041 de Pacteon Pharma, dans le pavillon Healthcare Packaging met en valeur l'encaissage pour les produits pharmaceutiques, nutraceutiques et de santé et beauté. Le modèle d'encaisseuse robotique V30 d'ESS Technologies, qui a fait ses preuves dans l'industrie, est conçu pour s'adapter aux systèmes de sérialisation et de repérage. Le cadre compact contient des caméras, des étiquettes et des commandes du fabricant d'origine. Un magasin pour les caisses amovibles simplifie l'installation. Le V30 flexible peut charger des cartons ou des bouteilles dans des caisses en plastique ou en carton ondulé sur un seul système avec un changement minimal. Un robot M-20iD/25 de FANUC utilise un effecteur personnalisé conçu par ESS pour charger toutes sortes de styles d'emballage. La machine d'emballage sous film étirable PHP-2150 semi-automatique de Phoenix vient compléter les produits présentés au kiosque W-16041 de Pacteon Pharma. Les ingénieurs de Pacteon mettent à contribution leur expertise en matière de collation et d'emballage de précision pour les secteur des produits pharmaceutiques, nutraceutiques et de la santé et de la beauté.

À propos de Pacteon

Pacteon Group a pour mission d'offrir une solution unique réactive et engagée pour la conception, l'intégration et le service de solutions d'emballage complètes. Grâce à l'acquisition d'entreprises offrant des produits complémentaires et des valeurs fondamentales communes, Pacteon Group, actuellement Schneider Packaging Equipment, ESS Technologies, Phoenix Wrappers et maintenant Descon Integrated Conveyor Solutions, est votre source unique de solutions d'équipement d'emballage de fin de ligne. Qu'il s'agisse d'une encartonneuse, d'une encaisseuse, d'un convoyeur, d'un palettiseur, d'un robot de manutention ou d'un emballage extensible pour palettes, nos machines sont soutenues par la promesse de Pacteon Group : Nous faisons bien les choses!

Pour toute demande de renseignements des médias au sujet de ce communiqué, veuillez communiquer avec :

Janet Darnley, vice-présidente du marketing

Pacteon Group

Courriel : [email protected]

