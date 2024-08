BREWERTON, New York, 27 août 2024 /CNW/ - Pacteon Group, une équipe de End of Line Packaging, a annoncé que Mike Brewster a été promu au poste de vice-président des ventes. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Brewster dirigera les ventes de toutes les filiales de Pacteon, y compris Schneider Packaging Equipment, ESS Technologies, Phoenix Wrappers et Descon Conveyor Systems.

M. Brewster travaille au sein du groupe depuis 2016, s'étant joint à Schneider à titre de directeur des ventes et du marketing et ayant rapidement été promu au poste de vice-président des ventes de Schneider en 2018. Au cours de la dernière année, il a supervisé les équipes des ventes des Schneider et de Phoenix Wrappers. M. Brewster a fait ces commentaires au sujet de son expérience : « En près de huit ans au sein de Pacteon Group, j'ai non seulement acquis une compréhension approfondie de notre industrie, de notre entreprise et de nos clients, mais j'ai également été témoin de l'évolution de notre organisation, qui est passée de 100 membres d'équipe à près de 500 personnes. Ce fut un parcours incroyable, et je suis ravi de continuer à stimuler notre croissance, à maintenir notre approche axée sur le client et à cultiver l'esprit d'équipe unique qui distingue Pacteon. »

Mike Odom, chef de la direction de Pacteon Group, a exprimé son enthousiasme à l'égard de la nomination, déclarant : « Mike Brewster a constamment fait preuve d'un leadership exceptionnel et d'une vision stratégique tout au long de son mandat avec nous. Sa promotion au poste de vice-président des ventes reflète ses contributions exceptionnelles et la confiance que nous accordons à ses capacités à stimuler notre croissance et notre innovation dans l'industrie de l'emballage. Nous nous réjouissons à l'idée de son succès et de son leadership continus dans ce nouveau rôle. »

À propos de Pacteon Group

Pacteon Group a pour mission d'offrir une solution unique réactive et engagée pour la conception, l'intégration et le service de solutions d'emballage complètes. Grâce à l'acquisition d'entreprises offrant des produits complémentaires et des valeurs fondamentales communes, Pacteon Group, actuellement Schneider Packaging Equipment, ESS Technologies, Phoenix Wrappers et maintenant Descon Integrated Conveyor Solutions, est votre source unique de solutions d'équipement d'emballage de fin de ligne. Qu'il s'agisse d'une encartonneuse, d'une encaisseuse, d'un convoyeur, d'un palettiseur, d'un robot de manutention ou d'un emballage extensible pour palettes, nos machines sont soutenues par la promesse de Pacteon Group : Nous faisons bien les choses!

Personne-ressource : Janet Darnley, vice-présidente, Marketing, Pacteon Group, [email protected]

SOURCE Pacteon Group