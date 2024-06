BREWERTON, New York, 24 juin 2024 /CNW/ - Pacteon Group, un leader des solutions d'équipement d'emballage de bout de ligne, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Descon Integrated Conveyor Solutions, un important fournisseur de systèmes de convoyeurs intégrés pour l'industrie des aliments et des boissons. Cette décision stratégique marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Pacteon et réaffirme son engagement envers l'expertise de manutention des produits.

Descon Integrated Conveyor Solutions

L'acquisition de Descon s'inscrit dans la vision de Pacteon d'être la seule source d'équipement d'automatisation de l'emballage en bout de ligne et de renforcer son portefeuille d'offres. En tirant parti de l'expertise, des technologies et des ressources des deux organisations, Pacteon vise à offrir une valeur encore plus grande à ses clients et à ses partenaires.

« Nous sommes ravis d'accueillir Descon au sein de la famille Pacteon, a déclaré Mike Odom, chef de la direction de Pacteon Group. Cette acquisition représente une excellente occasion pour nous de fournir des solutions plus complètes à nos clients afin d'automatiser l'approvisionnement en produits de la vie. Ensemble, nous continuerons d'innover, d'offrir des solutions exceptionnelles à nos clients et de nous démarquer dans l'industrie de l'emballage. »

Descon apporte à Pacteon une vaste expérience et une foule de capacités, notamment en matière d'amélioration continue, d'innovation et de satisfaction de la clientèle. En tirant parti de ces forces, Pacteon vise à améliorer sa position concurrentielle et à générer de la valeur à long terme.

« Nous sommes ravis de nous associer à Pacteon et de tirer parti de nos forces combinées pour ouvrir de nouvelles possibilités et stimuler la croissance, a déclaré Dave Farquhar, président et cofondateur de Descon Integrated Conveyor Solutions. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir une valeur encore plus grande à nos clients. »

Dans le cadre de l'acquisition, Descon exercera ses activités en tant que filiale de Pacteon Group et maintiendra son identité de marque, ses installations et son équipe de direction. Cette approche permettra à Pacteon de préserver les forces et les capacités uniques de Descon tout en tirant parti des possibilités de collaboration.

Pacteon s'est engagé à assurer une transition harmonieuse pour les clients, les employés et les partenaires des deux organisations.

Pour en savoir plus sur Pacteon et l'acquisition de Descon, visitez pacteon.com.

À propos de Pacteon Group

Pacteon Group a pour mission d'offrir une solution unique réactive et engagée pour la conception, l'intégration et le service de solutions d'emballage complètes. Grâce à l'acquisition d'entreprises offrant des produits complémentaires et des valeurs fondamentales communes, Pacteon Group, actuellement Schneider Packaging Equipment, ESS Technologies, Phoenix Wrappers et maintenant Descon Integrated Conveyor Solutions, est votre source unique de solutions d'équipement d'emballage de bout de ligne. Qu'il s'agisse d'une encartonneuse, d'une encaisseuse, d'un convoyeur, d'un palettiseur, d'un robot de manutention ou d'un emballage extensible pour palettes, nos machines sont soutenues par la promesse de Pacteon Group : Nous faisons bien les choses!

À propos de Descon Integrated Conveyor Solutions

Descon Integrated Conveyor Solutions est un fournisseur clé en main de solutions de convoyeurs personnalisées pour l'industrie de l'emballage sur le marché des aliments et des boissons. Reconnue pour son service à la clientèle et son innovation, Descon Integrated Conveyor Solutions s'est imposée comme un partenaire de confiance pour les clients en Amérique du Nord.

Personne-ressource : Janet Darnley, vice-présidente, Marketing, Pacteon Group, [email protected]

Steve Nixon, chef de la direction, Descon Integrated Conveyor Solutions, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2444357/Pacteon_Color_2024_01_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2444358/Descon_Conveyors_01.jpg

SOURCE Pacteon Group