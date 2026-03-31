NORTH SAANICH, BC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui, le Canada réalise d'importants investissements pour protéger notre souveraineté, renforcer la sécurité et créer de la prospérité. La semaine dernière, le Canada a confirmé avoir atteint l'objectif de 2 % fixée par l'OTAN en matière de dépense de défense, ce qui représente la plus forte augmentation des dépenses de défense d'une année à l'autre depuis des générations. PacifiCan joue un rôle clé dans cet effort en investissant dans des chercheurs et des innovateurs de renommée mondiale en Colombie-Britannique pour faire progresser des technologies de défense qui protègent le Canada.

Personne travaillant sur un avion. Le texte se lit comme suit : PacifiCan investit 13,8 millions de dollars pour accélérer l'innovation en défense dans les domaines de l'IA et de l'aérospatiale en Colombie-Britannique (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Will Greaves, député de Victoria, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 13,8 millions de dollars dans cinq projets en Colombie-Britannique dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense. Ces investissements servent à faire progresser des technologies de pointe en intelligence artificielle (IA) et en aérospatiale, des secteurs dans lesquels la Colombie-Britannique est reconnue comme chef de file.

Cette annonce a été faite au Centre for Aerospace Research de l'Université de Victoria, qui bénéficie d'un investissement de 4 millions de dollars destiné à la mise en place d'une station terrestre de satellites et à l'agrandissement des installations d'essai pour le développement et la commercialisation de technologies aérospatiales et numériques. Cette infrastructure partagée aidera les entreprises à mettre à l'essai, à valider et à déployer de nouvelles technologies, stimulant ainsi l'innovation dans le secteur de la défense de la Colombie-Britannique.

Grâce à un investissement de 1,4 million de dollars, l'Advanced Control and Intelligent Systems Lab de l'Université de Victoria mettra au point un système de drones alimenté par l'IA, destiné à cartographier de manière autonome des structures et des terrains en haute résolution. Cette technologie novatrice apportera un soutien essentiel dans des domaines tant civils que militaires, tels que la surveillance environnementale, les interventions en cas de catastrophe et la surveillance.

À l'extérieur des laboratoires, les entreprises de la Colombie-Britannique mettent déjà en œuvre l'intelligence artificielle et les technologies aérospatiales dans des situations concrètes. PacifiCan investit également :

plus de 3 millions de dollars dans Arcane Aerospace pour mettre au point une technologie satellite de nouvelle génération destinée aux opérations en orbite;

plus de 2,4 millions de dollars dans Atreides pour commercialiser une plateforme logicielle alimentée par l'IA qui améliore la manière dont les systèmes sans pilote recueillent, transmettent et analysent les données dans des environnements terrestres, aériens et marins;

plus de 2,8 millions de dollars dans OSI Maritime Systems pour améliorer le logiciel CADA (Collision Avoidance Decision Aid), un outil d'aide à la décision alimenté par l'IA qui assure la sécurité des navires dans des conditions difficiles.

De plus amples renseignements sur les cinq projets annoncés aujourd'hui se trouvent dans le document d'information ci-dessous.

Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie du Canada visant à bâtir un pays fort et souverain en mettant en relation les chercheurs et les entreprises locales avec les possibilités offertes par les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ils s'ajoutent également aux annonces faites par PacifiCan en février 2026 dans le domaine de la défense, renforçant ainsi la sécurité du Canada tout en créant des emplois de qualité et des perspectives économiques à long terme pour les Britanno-Colombiens.

Nouveaux fonds liés à la défense

PacifiCan accepte les demandes relatives à l'Initiative régionale d'investissement dans la défense jusqu'au 15 avril 2026. Les petites et moyennes entreprises qui développent des technologies ayant des applications dans le domaine de la défense et à double usage sont invitées à présenter une demande et à se joindre à la communauté grandissante d'innovateurs de la Colombie-Britannique qui contribuent à renforcer la sécurité du Canada. Pour en savoir plus, visitez le site Web de PacifiCan.

Citations

« La Colombie-Britannique a le talent, l'esprit d'innovation et l'expertise nécessaires pour aider à protéger le Canada et ses alliés. En investissant dans l'intelligence artificielle et l'innovation aérospatiale ici, sur l'île de Vancouver, ainsi que dans toute la province, nous donnons aux chercheurs et aux entreprises les outils nécessaires pour saisir les possibilités offertes par l'industrie de la défense, protéger notre souveraineté et contribuer à bâtir une économie canadienne forte. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La sécurité du Canada passe par l'investissement dans les talents et les technologies canadiens. Ces investissements constituent des mesures ciblées et stratégiques qui permettront de transformer l'ingéniosité locale en une véritable capacité de défense. Nous le fabriquons ici, nous l'achetons ici et nous contribuons ainsi à la prospérité du Canada. »

-L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État, Approvisionnement en matière de défense

« Il y a dans la région métropolitaine de Victoria des chercheurs de renommée mondiale et des entreprises innovatrices dont les travaux contribuent directement à renforcer la sécurité du Canada. Ces investissements dans l'IA et l'aérospatiale permettront de créer des emplois de qualité et de renforcer les capacités ici même, tout en veillant à ce que le Canada dispose des technologies nécessaires pour protéger ses citoyens et ses citoyennes pour les générations à venir. »

-Will Grieves, député de Victoria

« Les travaux de recherche menés par l'Université de Victoria dans le domaine aérospatial font progresser les technologies qui soutiennent les petites et moyennes entreprises ici au Canada. Nos partenariats ouvrent de nouvelles voies pour surveiller l'environnement et apporter des solutions visant à garantir la sécurité des collectivités. »

-Lisa Kalynchuk, Ph. D., vice-présidente, Recherche et Innovation, Université de Victoria

Faits en bref

L'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) est une initiative nationale triennale dotée d'un financement de 379,2 millions de dollars administrée par les agences de développement régional du Canada.

PacifiCan allouera 67,5 millions de dollars sur trois ans dans le cadre de l'IRID en Colombie-Britannique, de 2025 à 2028.

L'IRID renforce les industries de la défense et des produits à double usage en renforçant les capacités industrielles, les infrastructures de recherche et la préparation relative au processus d'approvisionnement. Les industries des produits à double usage ont à la fois des applications militaires et civiles.

Ces investissements aideront les entreprises de la Colombie-Britannique à renforcer leurs capacités, à consolider les chaînes d'approvisionnement et à perfectionner les technologies qui soutiennent la souveraineté, la sécurité et la résilience économique du Canada.

L'IRID s'inscrit dans le cadre de la première Stratégie industrielle de défense (SID) du Canada, qui prévoit un investissement initial de 6,6 milliards de dollars pour dynamiser la base industrielle et les chaînes d'approvisionnement canadiennes, dont 2,1 milliards de dollars seront débloqués dès cette année.

La SID permettra de créer 125 000 emplois bien rémunérés, d'augmenter les exportations dans le domaine de la défense de 50 %, de porter à 70 % la part des marchés de défense attribués à des entreprises canadiennes et d'accroître de 240 % le chiffre d'affaires de l'industrie canadienne de la défense.

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Document d'information

Will Greaves, député de Victoria, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 13,8 millions de dollars dans cinq projets en Colombie-Britannique dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense. Ces investissements servent à faire progresser des technologies de pointe en intelligence artificielle (IA) et en aérospatiale, des secteurs dans lesquels la Colombie-Britannique est reconnue comme chef de file.

Arcane Aerospace

3 015 000 $

Arcane Aerospace mettra au point une technologie satellite de prochaine génération pour les opérations en orbite. Le projet permettra de soutenir la modernisation continue des capacités et des systèmes de défense du Canada.

Atreides

2 486 128 $

Atreides commercialisera une plateforme logicielle alimentée par l'IA qui améliore la manière dont les systèmes sans pilote recueillent, transmettent et analysent les données dans des environnements terrestres, aériens et marins. Ce projet renforcera les secteurs des technologies numériques et de la défense de la Colombie-Britannique en développant les capacités de renseignements en temps réel et d'automatisation qui ont des applications tant sur le marché civil que sur celui de la défense.

OSI Maritime Systems

2 878 677 $

OSI Maritime Systems concevra, mettra en œuvre et testera un outil d'aide à la décision pour la prévention des collisions, outil alimenté par l'IA qui améliore la sécurité maritime en aidant les équipages de navires à détecter les dangers et à prendre des décisions de navigation plus sûres dans des conditions complexes. Cette technologie renforcera le secteur maritime robuste de la Colombie-Britannique en développant les capacités de navigation autonome novatrices autant pour les marchés militaire que commercial.

Université de Victoria - Advanced Control and Intelligent Systems Lab

1 431 500 $

L'Université de Victoria commercialisera un système de drone alimenté par l'IA capable de cartographier de manière autonome des structures et des terrains en haute résolution. Cette technologie innovatrice apporte un soutien essentiel autant pour des applications civiles que militaires, comme la surveillance environnementale, les interventions en cas de catastrophe et la surveillance.

Université de Victoria - Centre for Aerospace Research

4 000 000 $

Le Centre for Aerospace Research de l'Université de Victoria mettra en place une station terrestre de satellites et agrandira ses installations d'essai pour le développement et la commercialisation de technologies aérospatiales et numériques. Ce projet fournira une infrastructure partagée qui aidera les entreprises à mettre à l'essai, à valider et à déployer des technologies qui renforcent les secteurs de la défense de la Colombie-Britannique.

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]