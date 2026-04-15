DELTA, BC, le 15 avril 2026 /CNW/ -

Événement : L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Delta, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, annoncera des investissements destinés à aider des entreprises de Delta et de Richmond à moderniser leurs activités, à créer des emplois et à se développer.



Date : Le vendredi 17 avril 2026



Heure : 9 h 30 (visite)

10 h (annonce)

Une carte de la Colombie-Britannique accompagnée du texte suivant : Avis aux médias, Delta (C.-B.) (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Veuillez confirmer votre présence auprès de Renée LeBlanc Proctor pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.

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ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]