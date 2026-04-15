Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des investissements pour renforcer la croissance des entreprises à Delta et à Richmond English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour le Pacifique
15 avr, 2026, 13:44 ET
DELTA, BC, le 15 avril 2026 /CNW/ -
|
Événement :
|
L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Delta, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, annoncera des investissements destinés à aider des entreprises de Delta et de Richmond à moderniser leurs activités, à créer des emplois et à se développer.
|
Date :
|
Le vendredi 17 avril 2026
|
Heure :
|
9 h 30 (visite)
|
10 h (annonce)
Veuillez confirmer votre présence auprès de Renée LeBlanc Proctor pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.
Restez branchés
Suivez PacifiCan sur X et LinkedIn
Numéro sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique
Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]
Partager cet article