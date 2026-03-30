Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce d'importants investissements dans l'IA et l'innovation aérospatiale en Colombie-Britannique English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour le Pacifique
30 mars, 2026, 13:25 ET
NORTH SAANICH, BC, le 30 mars 2026 /CNW/ -
|
Événement :
|
Will Greaves, député de Victoria, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, annoncera des investissements visant à renforcer les capacités de recherche en défense, à accélérer l'innovation et à aider les entreprises de la Colombie-Britannique à intégrer les chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense.
|
Date :
|
Le mardi 31 mars 2026
|
Heure :
|
14 h
Veuillez confirmer votre présence auprès de Renée LeBlanc Proctor pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.
Restez branchés
Suivez PacifiCan sur X et LinkedIn
Numéro sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique
Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]
Partager cet article