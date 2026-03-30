NORTH SAANICH, BC, le 30 mars 2026 /CNW/ -

Événement : Will Greaves, député de Victoria, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, annoncera des investissements visant à renforcer les capacités de recherche en défense, à accélérer l'innovation et à aider les entreprises de la Colombie-Britannique à intégrer les chaînes d'approvisionnement du secteur de la défense.



Date : Le mardi 31 mars 2026



Heure : 14 h

Une carte de la Colombie-Britannique accompagnée du texte suivant : Avis aux médias, North Saanich (C.-B.) (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Veuillez confirmer votre présence auprès de Renée LeBlanc Proctor pour obtenir les détails concernant le lieu de l'événement.

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SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]