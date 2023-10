Le Programme pilote d'accélération des entreprises de Pacifican fournira un soutien personnalisé aux entreprises en pleine croissance en les aidant à accéder à des capitaux d'investissement, à une clientèle et à des conseils d'experts dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion.

BURNABY, BC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Les Britanno-Colombiens sont connus pour leur esprit d'entreprise. En prenant de l'expansion, les entreprises britanno-colombiennes créent des emplois, stimulent les exportations et soutiennent l'économie. Cependant, de nombreuses entreprises ayant des objectifs de croissance n'ont pas accès aux soutiens essentiels dont elles ont besoin pour atteindre leur plein potentiel.

PacifiCan annonce le lancement d’un nouveau programme pilote visant à aider les entreprises de la Colombie-Britannique à réaliser leurs objectifs de croissance. (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui, le lancement du Programme pilote d'accélération des entreprises de PacifiCan Ce programme pilote vise à augmenter le nombre de moyennes et grandes entreprises en activité en Colombie-Britannique en travaillant avec des partenaires pour accélérer la croissance des petites et moyennes entreprises existantes.

Ce programme pilote de trois ans permettra à PacifiCan de financer des organisations à but lucratif et à but non lucratif afin qu'elles apportent un soutien personnalisé aux entreprises en croissance. Il s'agit notamment de leur donner accès à des capitaux d'investissement, à une clientèle et à des conseils d'experts dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion. Grâce à ce programme pilote, PacifiCan et les organisations partenaires répondront directement aux besoins des entreprises qui créent des emplois de qualité dans les collectivités de la Colombie-Britannique.

Le portail des demandes ouvre aujourd'hui sur le site Web de PacifiCan et fermera le 14 décembre 2023. Les organisations qui possèdent l'expertise et les relations nécessaires pour aider les entreprises à réaliser leurs objectifs de croissance sont invitées à visiter le site Web pour savoir si elles sont admissibles et pour connaître la marche à suivre pour présenter une demande.

Le ministre a également annoncé un financement de plus de 3,6 millions de dollars pour aider Lucent Bio à accroître sa capacité de commercialisation et à améliorer ses processus de fabrication. Cette entreprise novatrice de la Colombie-Britannique est à la pointe de solutions agricoles durables et écologiques.

À l'heure actuelle, Lucent Bio emploie 43 personnes. Grâce à ce financement, l'entreprise prévoit de créer 27 nouveaux emplois et de faire passer son chiffre d'affaires annuel à 30 millions de dollars d'ici à 2026, avec 50 % de ventes destinées à l'exportation.

Citations

« Le Programme pilote d'accélération des entreprises est conçu pour soutenir les petites et moyennes entreprises ambitieuses de toute la Colombie-Britannique qui sont prêtes à prendre de l'expansion. L'annonce d'aujourd'hui renforce l'engagement de PacifiCan à soutenir ces entreprises ambitieuses en s'associant à des organisations aux objectifs similaires qui s'engagent à leur fournir le soutien personnalisé dont elles ont besoin ».

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Le programme croissance et productivité des entreprises joue un rôle déterminant pour Lucent Bio, car il permet d'accroître et de commercialiser nos produits d'enrobage de semences révolutionnaires et écologiques. Avec la construction d'une nouvelle usine de production en Colombie-Britannique, nous créons non seulement de nouveaux emplois passionnants dans le domaine émergent de l'agritech, mais nous faisons également un pas important vers la réduction des émissions de carbone dans l'agriculture. Cette initiative renforcera la sécurité alimentaire et la résilience climatique, ce qui aura un impact positif durable sur notre collectivité et ailleurs. Nous sommes ravis de contribuer à cette démarche visionnaire qui s'inscrit parfaitement dans notre mission de pionnier en matière de solutions agricoles durables. »

- Michael Riedijk, directeur Général de Lucent Bio

« Grâce à PacifiCan, nous avons pu constater directement l'impact d'une collaboration réussie entre le gouvernement et l'industrie pour accroître notre activité et faire avancer notre mission de création de produits thérapeutiques révolutionnaires. Les programmes qui relient tous les intervenants sont essentiels pour catalyser la croissance de l'ensemble de l'industrie et renforcer la position de la Colombie-Britannique en tant que pôle d'innovation sur le marché mondial. »

- Tamer Mohamed, directeur général d'Aspect Biosystems

Faits en bref

Le Programme pilote d'accélération des entreprises (PABiz) comprendra une invitation à soumettre des déclarations d'intérêt de la part d'organisations à but non lucratif et à but lucratif, notamment des accélérateurs d'entreprises, des réseaux d'investisseurs providentiels, des organisations dirigées ou appartenant à des Autochtones, des associations sectorielles et des consortiums d'organisations admissibles.

PacifiCan invite les organisations qui favorisent l'inclusion économique à soumettre des déclarations d'intérêt, notamment en proposant des services aux entreprises à fort potentiel de croissance dans les collectivités rurales et éloignées, ainsi qu'aux groupes sous-représentés.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Lucent Bio a mis au point une technologie brevetée qui libère les éléments nutritifs dans les cultures en fonction des besoins. Les éléments nutritifs liés à la cellulose sont apportés aux cultures de manière écologiquement durable, comme le font les écosystèmes qui existent depuis des milliers d'années.

