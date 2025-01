LIUZHOU, Chine, 2 janvier 2025 /CNW/ -- Des pratiques pionnières aux collaborations percutantes, LiuGong (000528.SZ) a constamment démontré son engagement envers un avenir durable. Récemment, LiuGong a célébré le premier anniversaire de l'initiative Green Alliance, marquant une année d'efforts importants en matière de développement durable et réaffirmant son engagement envers le développement durable continu.

Promouvoir le développement durable avec l'initiative Green Alliance

Les jalons mondiaux du développement durable de LiuGong en 2024. Les jalons mondiaux du développement durable de LiuGong en 2024.

À la fin de 2023, LiuGong a fait un pas important vers le développement durable en formant la Green Alliance en collaboration avec ses principaux clients, distributeurs et plusieurs organismes sans but lucratif. Cette initiative vise à allouer une partie des revenus de vente annuels des produits électriques de LiuGong à des projets philanthropiques en Afrique, renforçant ainsi son engagement envers la responsabilité sociale.

En mai 2024, la Green Alliance a franchi une étape importante avec le lancement d'un projet caritatif de puits à eau en Afrique du Sud. Ce projet a introduit la première machinerie électrique de terrassement en Afrique. En août, LiuGong a terminé la première phase du projet à Mabeskraal, en Afrique du Sud. Un puits de 150 mètres de profondeur équipé d'une pompe solaire fournit maintenant de l'eau potable à plus de 25 000 foyers.

Au-delà de la Green Alliance, l'engagement de LiuGong envers le développement durable est évident dans ses efforts à d'autres égards.

Initiative pionnière de fabrication intelligente verte avec électrification

LiuGong a fait progresser la recherche et le développement de la technologie de l'équipement électrique et de l'électrification des produits. Un institut de recherche spécialisé fournit un soutien technique et favorise l'industrialisation des composants, créant ainsi un écosystème industriel. Jusqu'à présent, la gamme de produits électriques de LiuGong comprend 11 catégories avec diverses options d'alimentation, favorisant ainsi un écosystème vert. Avec plus de 6 500 unités vendues dans le monde, elle a réduit les émissions de carbone de 330 000 tonnes, ce qui équivaut à planter plus de 18 millions d'arbres. Tout au long de 2023, LiuGong a défendu l'électrification mondiale, plus de 10 % de ses ventes internationales mensuelles étant des produits électriques, réduisant considérablement son empreinte carbone et inspirant des investissements dans un avenir durable.

L'entreprise accélère également le développement indépendant de composants clés, avec l'achèvement de la première phase d'une usine de blocs-batteries et le lancement de diverses installations de ravitaillement en énergie. Les réalisations importantes en matière de technologie intelligente comprennent le déploiement de chargeuses et de rouleaux autonomes dans les mines et les autoroutes, l'établissement d'un calendrier et d'une gestion précis, la réduction efficace des coûts et l'augmentation de l'efficacité.

Améliorer la gestion de l'environnement grâce à des mesures proactives

LiuGong vise à éliminer la pollution et à optimiser le recyclage des ressources. En 2023, l'entreprise a investi 41,61 millions de yuans dans la gestion du cycle de vie des produits, en mettant l'accent sur la conservation de l'énergie et la réduction des émissions. Les émissions d'eaux usées et de gaz d'échappement répondaient aux normes de conformité, et les déchets dangereux étaient gérés efficacement, aucun incident de pollution n'ayant été signalé.

Tout au long de l'année, 27 projets ont ciblé les COV, les fumées de soudage et plus encore, réduisant les émissions et la pollution. La consommation d'énergie a été optimisée grâce à des politiques et à des initiatives photovoltaïques, l'énergie solaire locale devant produire 52 millions de kWh par année, réduisant ainsi les émissions. La formation des employés et la défense de la culture verte soutiennent davantage une LiuGong respectueuse de l'environnement.

Bâtir une chaîne d'approvisionnement verte grâce à des collaborations stratégiques

LiuGong vise à créer un système efficace grâce à diverses initiatives. L'approvisionnement écologique est un objectif clé, qui intègre des pratiques écologiques, de l'analyse de la demande à l'acceptation des produits, comme la priorisation des produits et services écoénergétiques, le remplacement des emballages en bois et en carton par des outils réutilisables, et plus encore.

La gestion des fournisseurs est solide, avec des audits et des évaluations des aspects financiers, de la capacité, de la qualité et des facteurs ESG, favorisant la coopération à long terme. La numérisation au moyen de la plateforme SRM permet d'économiser 4,3 tonnes de papier par année. Une plateforme infonuagique collaborative facilite les interactions en temps réel avec plus de 1 500 fournisseurs, ce qui augmente l'efficacité de la chaîne industrielle et fait progresser la chaîne d'approvisionnement de LiuGong.

Au cours de la prochaine année, LiuGong est prête à maintenir son engagement continu à intégrer le développement durable dans ses pratiques commerciales. Entre-temps, la Green Alliance fera progresser sa mission en construisant un deuxième puits d'eau en Gambie, renforçant ainsi son engagement envers la durabilité mondiale.

LiuGong, Marque et marketing à l'échelle mondiale, [email protected]; Tiffany, [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=h1v6UTLhLL4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2589423/image.jpg

SOURCE LiuGong