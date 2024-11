LIUZHOU, Chine, 8 novembre 2024 /CNW/ - Du 6 au 7 novembre, la conférence mondiale des concessionnaires 2024 de LiuGong (000528.SZ) et le festival mondial des clients 11•26 se sont tenus à Liuzhou, Guangxi, au siège de l'entreprise. Près d'un millier de représentants de distributeurs du monde entier se sont réunis pour discuter des tendances du secteur, partager leurs réussites et étudier les possibilités de collaboration future.

Près de 200 machines ont été exposées sur le site, représentant huit secteurs d'activité et conditions de travail. Cinquante produits innovants ont été présentés sur place, parmi lesquels des chargeuses minières, des niveleuses, des poseurs de tuyaux, des foreuses rotatives, des nacelles élévatrices, des machines à double alimentation, etc. Ces produits illustrent les dernières réalisations de LiuGong en matière d'innovation technologique et de diversification. Les solutions minières de LiuGong, basées sur des années d'expertise, ont attiré l'attention par leur taille impressionnante et leur technologie intelligente. Cinquante produits écologiques électrifiés ont été présentés, notamment des excavateurs, des niveleuses et des bulldozers, tous extrêmement performants en matière de réduction du bruit et des émissions et d'amélioration de l'efficacité énergétique. Ces produits sont non seulement conformes aux normes environnementales mondiales, mais ils intègrent également les dernières technologies d'entraînement électrique, ce qui témoigne des réalisations importantes de LiuGong en matière de protection de l'environnement et de développement durable.

Lors de la conférence, LiuGong a dévoilé ses nouvelles chargeuses sur pneus de la série T et ses excavatrices de la série F, qui allient technologie intelligente et conception innovante. La série F couvre désormais une gamme d'équipements de 1,7 à 120 tonnes, avec une variété d'accessoires et un portefeuille de produits élargi de 12 à 70 modèles, ce qui démontre l'engagement continu de LiuGong en faveur de l'innovation et de la diversification des produits. Les nouvelles chargeuses de la série T offrent un confort et un contrôle accrus, une fiabilité renforcée, une consommation de carburant réduite et des coûts totaux de possession moindres.

Depuis le lancement de l'initiative Green Alliance lors de la conférence mondiale des concessionnaires 2023, LiuGong a fait preuve d'un engagement fort en faveur du développement durable en soutenant des projets d'aide sociale en Afrique. En août de cette année, la première phase du projet de puits a été achevée avec succès. Au cours de la conférence de cette année, LiuGong a encore renforcé la Green Alliance en signant des accords renforcés avec l'Universitas Gadjah Mada en Indonésie, l'Institut de technologie de Pékin et cinq concessionnaires et clients pour faire progresser le développement durable.

LiuGong s'attache à fournir des solutions complètes. Outre les machines de construction, LiuGong a continuellement élargi sa gamme de produits, en introduisant de nouveaux produits stratégiques tels que des nacelles élévatrices, des chariots élévateurs, des récolteuses de canne à sucre, des tracteurs et des grues, ce qui crée davantage d'opportunités commerciales pour les concessionnaires. LiuGong propose en outre une gamme complète de services après-vente pour garantir le fonctionnement continu et stable de ses équipements, afin d'assurer la tranquillité d'esprit de ses revendeurs et de ses clients.

Lors de la conférence, LiuGong a signé des intentions d'achat avec ses partenaires et a défini ses objectifs pour 2025. Les représentants des clients ont également signé des accords de partenariat stratégique avec LiuGong, renforçant ainsi leur collaboration. LiuGong a également récompensé des revendeurs exceptionnels pour leur contribution à la croissance mondiale de l'entreprise, et leur a exprimé sa gratitude pour le rôle clé qu'ils ont joué dans le succès de LiuGong et son enthousiasme à approfondir la coopération future.

Au cours des trois premiers trimestres de 2024, LiuGong a enregistré un chiffre d'affaires total de 22,856 milliards de RMB, soit une augmentation de 8,25 % en glissement annuel. Le bénéfice net a atteint 1,321 milliard de RMB, soit une croissance de 59,82 % par rapport à l'année précédente. Dans son discours, Zeng Guang'an, chef de la direction de LiuGong, a analysé les conditions macro et microéconomiques, et a souligné l'augmentation constante des ventes mondiales de LiuGong. Cette évolution reflète la forte influence de la marque LiuGong et son avantage concurrentiel sur le marché. M. Zeng a souligné que LiuGong, en collaboration avec ses distributeurs et ses partenaires, continuerait à développer les opportunités de marché et à stimuler la croissance du secteur.

