ACCRA, Ghana, le 2 août 2024 /CNW/ - Le 31 juillet (heure locale), un important lot d'équipements de LiuGong (000528.SZ) a été officiellement livré au gouvernement ghanéen pour soutenir le programme d'amélioration des routes de district dans le cadre du plan de développement économique local. Le gouvernement ghanéen a tenu une grande cérémonie de lancement de projet à Independence Square, à Accra. Environ 3 000 personnes ont participé à l'événement, dont le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, M. Li Yaohong, conseiller commercial de l'ambassade de Chine au Ghana, des représentants de divers ministères ghanéens, Zeng Guang'an, président et chef de la direction et Luo Guobing, vice-président principal de LiuGong.

Déclaration de M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président du Ghana

« Le Ghana est à une étape critique de son développement rapide. Pour favoriser notre essor économique, il est essentiel de s'attaquer d'abord au problème de la construction d'infrastructures. L'acquisition par le gouvernement d'un millier d'unités d'équipement de LiuGong revêt une grande importance pour l'amélioration des conditions de transport dans nos régions rurales et des moyens de subsistance locaux. »

Déclaration de Zeng Guang'an, président et chef de la direction de LiuGong

« LiuGong est présente en Afrique depuis les années 1990 grâce à des programmes d'aide du gouvernement chinois. Aujourd'hui, LiuGong fournit de l'équipement et des services à de nombreux clients et projets majeurs à travers le continent, avec plus de 30 000 unités actuellement en service. De plus, LiuGong s'engage à assurer le bien-être public et la durabilité sociale. L'an dernier, nous avons lancé la Green Alliance Initiative pour soutenir les projets favorisant le bien-être public en Afrique. Cette année, notre projet a commencé en Afrique du Sud et devrait s'étendre à d'autres pays, dans le but de fournir de l'eau potable aux résidents et de jeter les bases d'une vie saine et durable pour les Africains. »

LiuGong a fourni mille unités d'une gamme complète de machines de construction pour le projet du programme d'amélioration des routes de district. Ces machines seront distribuées dans 261 comtés au Ghana afin de contribuer au développement économique et social local. De plus, LiuGong a ouvert un centre d'appels et un dépôt de pièces de rechange au Ghana et a ouvert 16 centres de service régionaux à l'échelle nationale, en vue d'offrir des services professionnels en tout temps. Ces centres de service visent à répondre rapidement aux besoins des clients et à assurer le fonctionnement efficace de l'équipement. LiuGong prévoit également de collaborer avec les universités locales pour favoriser l'éclosion des talents en machinerie d'ingénierie, faisant du même coup progresser les opérations locales en Afrique.

De plus, la veille de l'événement, le président et chef de la direction de LiuGong, Zeng Guang'an, ainsi que Luo Guobing, vice-président principal et d'autres cadres supérieurs de l'entreprise ont été reçus par le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Les deux parties ont eu des discussions approfondies sur le développement des affaires de LiuGong au Ghana et envisagent de futures collaborations prometteuses. Cette réunion a renforcé la relation de coopération étroite entre LiuGong et le gouvernement ghanéen.

À l'avenir, LiuGong continuera d'accroître ses investissements sur le marché africain, en établissant des filiales et des bureaux dans des pays clés, en approfondissant ses relations avec des partenaires locaux, et en construisant un réseau de distribution complet pour contribuer de façon plus significative au processus de modernisation de l'Afrique.

