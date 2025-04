LIUZHOU, Chine, 8 avril 2025 /CNW - LiuGong a présenté ses dernières innovations pour les véhicules électriques à batterie (VEB), les chargeuses sur pneus de la série T de nouvelle génération et les solutions complètes pour les carrières, les mines et les travaux de démolition au salon BAUMA 2025.

Chefs de file mondiaux des VEB

LiuGong au salon bauma 2025 (PRNewsfoto/LiuGong) LiuGong au salon bauma 2025 (2) (PRNewsfoto/LiuGong)

LiuGong, qui possède l'un des plus grands portefeuilles de machines électriques de l'industrie, a présenté cinq VEB avancés : la chargeuse sur pneus 870HE, les excavatrices 924FE et 9018FE, le camion minier rigide DR50CE et la niveleuse motorisée 4280DE, la première niveleuse électrique de 24 tonnes au monde, établissant de nouvelles normes pour le matériel de terrassement durable.

Chargeuses de la série T, conçues par et pour les clients européens

LiuGong, qui est reconnu comme le chef de file mondial de la production de chargeuses sur pneus, a présenté la nouvelle génération de la série T, dont les modèles 890T et 842T, conçue pour les opérateurs européens et pour offrir une efficacité, une durabilité et un confort améliorés.

Experts en carrières et mines

LiuGong a renforcé sa position de fournisseur de solutions complètes pour les secteurs de l'exploitation en carrière et de l'exploitation minière, en présentant de l'équipement de pointe, les excavatrices 975F et 995F qui sont conçues pour répondre aux applications les plus exigeantes tout en réduisant l'impact environnemental.

TD16N Dozer -- référence en matière de sécurité

Le bouteur TD16N offre zéro angle mort et une visibilité à 360°, établissant une nouvelle référence en matière de sécurité et de performance des opérateurs. Sa conception primée combine puissance, précision et fiabilité pour les sites de travail les plus difficiles.

Objectif de démolition

Conçue pour une portée, une précision et une sécurité élevées, la gamme des machines de démolition de LiuGong, y compris l'excavatrice à flèche double pièce 909ECR, l'excavatrice à flèche droite 933F DM et la mini-excavatrice à télécommande 9017F DM mettent en valeur des innovations inédites dans l'industrie.

Au salon bauma 2025, les lancements de nouveaux produits de LiuGong et les défis des opérateurs ont attiré des clients de longue date et de nouveaux auditoires, offrant des expériences pratiques grâce à ses solutions de pointe.

Au cours de la conférence de presse, le président et chef de la direction de LiuGong, Zeng Guang'an, a insisté sur l'orientation de l'entreprise vers la mondialisation, les solutions complètes et la numérisation. Il a déclaré ceci : « Nous augmenterons notre présence mondiale et établirons de nouveaux centres régionaux en Italie, en France et en Allemagne. En même temps, nous continuerons d'approfondir notre collaboration avec les concessionnaires afin de fournir à nos clients européens de l'équipement de haute qualité et des services localisés plus efficaces et professionnels. »

