OTTAWA, ON, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Dix-sept bénéficiaires de l'Ontario pourront mettre en place un réseau de transport en commun ou améliorer leur réseau existant grâce à un investissement fédéral de plus de 3,7 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR).

Grâce à cet investissement, les communautés de la région pourront moderniser, élargir et améliorer leur réseau de transport en commun, ce qui permettra d'accroître la fiabilité et l'accessibilité des services, ainsi que d'améliorer l'expérience globale des usagers. Les améliorations prévues peuvent inclure de nouveaux véhicules, des abribus, des arrêts accessibles, des technologies de planification des horaires et des améliorations aux services. Dans certaines communautés, le financement servira également à financer des études de faisabilité afin de mieux comprendre et d'améliorer les réseaux de transport en commun actuels et d'identifier les possibilités de mettre en place un nouveau service de transport en commun.

Ces projets offriront aux résidents un meilleur accès à des options de transport abordables, fiables et respectueuses de l'environnement, ce qui facilitera leurs déplacements vers leur lieu de travail, l'école, les services de soins de santé et les entreprises locales.

Citations

« Un investissement comme celui-ci renforce les réseaux de transport dont dépendent quotidiennement les résidents des communautés rurales et éloignées. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer le transport en commun. Il s'agit d'investir dans l'avenir de nos communautés, pour que la population puisse continuer d'avoir accès aux possibilités offertes près de chez eux. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Produits connexes

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 725 285 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR).

Le FSTCMR, sous le Fond pour le transport en commun du Canada (FPTC), soutient des initiatives qui améliorent l'accès au transport en commun, aidant ainsi les résidents des communautés rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités quotidiennes. En améliorant la disponibilité et la fiabilité des options de transport en commun, le FSTCMR contribue à bâtir des communautés plus fortes et mieux connectées à travers le pays.

Le FSTCMR soutient toute une gamme de modèles de transport en commun, notamment les transports à itinéraire fixe, les transports à itinéraire flexible, les transports à la demande, les navettes communautaires et la mobilité en tant que service. En plus de soutenir le matériel roulant, il finance également les infrastructures fixes qui améliorent l'accès aux transports en commun.

Le FSTCMR comprend deux volets de financement : le volet « Projets de planification et de conception », qui soutient les activités de planification et de conception d'un système de transport en commun, et le volet « Projets d'immobilisations », qui soutient l'achat d'actifs de transport en commun tels que des véhicules et des infrastructures de soutien.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le FPTC augmentera progressivement ses investissements pour fournir en moyenne 3 milliards de dollars par année à des collectivités partout au pays, sous forme de financement stable, permanent et prévisible destiné aux transports en commun et aux modes de transport actifs.

Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

Le financement fédéral pour certains projets est conditionnel à la signature des ententes de financement.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]