Le pays est une passerelle stratégique pour l'expansion européenne de Realty ONE Group International

LAS VEGAS, 10 juin 2021 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide aujourd'hui, a vendu les droits de franchise à un nouveau propriétaire en Espagne qui cherche à apporter la dynamique COOLTURE de l'entreprise, son image de marque, son encadrement et son modèle commercial unique dans ce pays en plein essor.

Istvan Pasku, un homme d'affaires établi dans de nombreux pays et qui a fait ses preuves en tant que spécialiste du marketing, entrepreneur et franchiseur, a acquis les droits de franchise en Espagne. Realty ONE Group a discuté avec des partenaires comme M. Pasku pendant près de deux ans dans le cadre de son approche rigoureuse en matière de croissance mondiale.

« Nous n'aurions pas pu trouver un partenaire plus qualifié et plus compétent qu'Istvan pour ouvrir des portes dans ce beau pays, a déclaré Kuba Jewgieniew , chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group. Istvan est un homme qui a soif de succès, qui aime sa famille et qui est passionné à l'idée d'aider les autres à atteindre leurs objectifs, tout comme il l'a fait lui-même. »

En tant qu'entrepreneur en série, M. Pasku est devenu un spécialiste du marketing et a lancé avec succès plusieurs entreprises internationales. Après avoir lui-même fait l'expérience d'un certain nombre de transactions immobilières, M. Pasku pense qu'il est temps d'apporter une nouvelle façon de faire plus moderne et plus excitante dans le domaine de l'immobilier en Espagne.

« Nous sommes très heureux de donner aux professionnels de l'immobilier la possibilité de réaliser leurs rêves, a déclaré Istvan Pasku. Nous croyons sincèrement que notre succès est le leur et nous sommes prêts à soutenir chaque membre de Realty ONE Group en Espagne dans la poursuite de ses rêves. »

Realty ONE Group International a investi massivement dans son infrastructure afin de fournir un service et un soutien extraordinaires aux propriétaires de franchises actuels et futurs, faisant évoluer tous les aspects de son activité et se préparant à soutenir 100 000 professionnels de l'immobilier dans le monde. Cela comprend zONE, notre plateforme technologique brevetée, ainsi que ONE University, nos programmes d'encadrement structurés et exclusifs, ONE Support, notre système de soutien centralisé efficace et efficient, ainsi que le marketing, l'image de marque et les ventes, entre autres.

Connue dans le secteur sous le nom de UNBrokerage, l'entreprise compte plus de 16 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada, et vient tout juste d'annoncer la vente de droits d'accès à l'enseigne à Singapour.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 16 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 300 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C. et au Canada. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme l'une des cinq meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez le site www.RealtyONEGroup.com .

