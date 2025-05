SÃO PAULO, 26 mai 2025 /CNW/ - Le 23 mai, GAC a organisé l'événement de lancement de la marque brésilienne et de dévoilement de nouveaux modèles au Distrito Anhembi à São Paulo, au Brésil, pour dévoiler officiellement son « plan d'action pour le Brésil » - la première mise en œuvre substantielle de la stratégie mondiale « One GAC 2.0 » en Amérique latine. Grâce à une série d'initiatives d'investissement à long terme - au Brésil, pour le Brésil, intégration au Brésil, service au Brésil et contribution au Brésil-, GAC a présenté aux consommateurs brésiliens une vision de la mobilité future et a ouvert un nouveau chapitre pour GAC au Brésil et sur le marché latino-américain.

Des représentants des gouvernements brésilien et chinois, des chefs d'entreprise et des représentants se sont réunis pour assister à ce moment historique de coopération entre la Chine et le Brésil dans le domaine de l'industrie automobile. Lors de l'événement, GAC a officiellement signé un accord de coopération stratégique global avec l'Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) afin d'améliorer la compétitivité de l'industrie automobile brésilienne.

Le « plan d'action pour le Brésil » met l'accent sur quatre orientations à long terme : le déploiement de l'ensemble de la chaîne industrielle, les écosystèmes énergétiques, le développement des talents et l'intégration culturelle. GAC intégrera activement le développement de la chaîne d'approvisionnement locale, construira un réseau national d'approvisionnement énergétique à travers le Brésil et développera un système de talents grâce à des partenariats universitaires. De plus, GAC adhère à la philosophie des facteurs ESG, s'intègre à la communauté locale et s'engage à être une entreprise citoyenne exceptionnelle au Brésil.

GAC mettra en œuvre le « plan d'action pour le Brésil » de manière globale afin d'accélérer l'intégration, le service et les contributions à la communauté locale. Au niveau du portefeuille de produits, GAC maintiendra ses forces fondamentales de « qualité supérieure » et de « technologie pionnière », en introduisant continuellement des modèles pour tous les types d'énergie afin de répondre pleinement aux divers besoins de mobilité des consommateurs brésiliens. En ce qui concerne les systèmes de service, GAC adhérera à sa philosophie « Le service d'abord », « Le client d'abord » et accélérera la mise en œuvre complète du mode de service des ventes de GAC (GSSW) pour offrir un service à la clientèle fiable.

GAC a présenté cinq modèles aux consommateurs brésiliens - AION V, AION Y, HYPTEC HT, GS4 HEV et AION ES - lors du lancement de la marque brésilienne et de l'événement de dévoilement de nouveaux modèles, qui répondent de manière exhaustive à divers scénarios de mobilité, y compris le transport familial, les déplacements urbains et la mobilité partagée. Ces modèles incarnent les principales forces de GAC, soit la « qualité supérieure » et la « technologie pionnière », ce qui reflète la compréhension précise qu'a GAC des besoins du marché brésilien.

