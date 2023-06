SARNIA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - En Ontario, le personnel de la Garde côtière canadienne joue un rôle essentiel en sauvant des vies et en aidant les marins en détresse sur les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent, la baie Georgienne et les voies navigables qui les relient. Le gouvernement du Canada continue à faire des investissements importants pour s'assurer que les professionnels en recherche et sauvetage de la Garde côtière disposent de l'équipement moderne dont ils ont besoin pour mener à bien leurs importantes missions.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, et le député de Kingston et les Îles, Mark Gerretsen, ont célébré l'ouverture officielle de la nouvelle station de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne à Kingston, en Ontario.

Cette station moderne est stratégiquement située dans le port olympique de Portsmouth, à l'angle nord-est du lac Ontario, où le lac rencontre le fleuve Saint-Laurent. La Garde côtière se tient prête à aider les milliers de plaisanciers et de marins commerciaux de la région et des alentours.

La nouvelle station et le nouveau quai représentent un investissement de 5,5 millions de dollars. Les installations disposent d'un nouvel atelier de grande taille pour stocker le matériel, et effectuer les réparations et l'entretien des navires. La station dispose de nouveaux locaux, dont cinq chambres à coucher, une cuisine, de vastes espaces communs, une buanderie, et une aire d'exercice pour les membres d'équipage qui y vivent pendant leur service.

On y trouve également un nouvel espace, appelé la « salle de préparation », où les membres d'équipage ont facilement accès à leur équipement, et peuvent le préparer pour des missions de recherche et de sauvetage.

La Garde côtière canadienne exploite 9 stations de recherche et sauvetage (R et S) dans les Grands Lacs - à Amherstburg, Cobourg, Goderich, Kingston, Meaford, Port Dover, Port Weller, Thunder Bay, et Tobermory. Ces stations sont ouvertes chaque année, généralement d'avril à décembre.

« La nouvelle station de recherche et sauvetage de Kingston réduira les délais d'intervention, sera à l'avant-garde de la technologie, et offrira une meilleure installation aux personnes, qui aident à assurer la sécurité des Canadiens. Cette nouvelle station s'inscrit dans le cadre de notre travail continu, visant à garantir que les membres de la Garde côtière disposent des outils dont ils ont besoin pour accomplir leur important travail.»

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La base de recherche et sauvetage de la Garde côtière est un élément important de Kingston. Cette nouvelle station améliorée est la bienvenue dans notre collectivité et notre secteur riverain, et elle continuera de donner aux plaisanciers et aux marins de la région un sentiment d'assurance, en sachant que la Garde côtière est bien équipée et prête à aider les personnes qui en ont besoin. »

Mark Gerretsen, député de Kingston et les Îles

La nouvelle station de recherche et sauvetage de Kingston est située de manière à optimiser le temps d'intervention, et à consolider les actifs du programme, y compris un nouveau quai fixe et flottant, une station de jaugeage du Service hydrographique du Canada , et un espace d'entreposage pour l'équipement d'intervention environnementale, sur une propriété appartenant à Pêches et Océans Canada .

est située de manière à optimiser le temps d'intervention, et à consolider les actifs du programme, y compris un nouveau quai fixe et flottant, une station de jaugeage du Service hydrographique du , et un espace d'entreposage pour l'équipement d'intervention environnementale, sur une propriété appartenant à Pêches et Océans . Le bâtiment est doté de panneaux solaires sur la toiture reliés au réseau, et de matériaux de construction à haute efficacité. Une tour de communication a été érigée sur le site, permettant à la station de communiquer avec des bateaux et de recevoir les appels de détresse.

La nouvelle station a été achevée en septembre 2019, et l'ancienne station située dans le port olympique de Portsmouth a été démolie. Les restrictions imposées en raison de la COVID-19 n'ont pas permis l'ouverture officielle de la nouvelle installation jusqu'à présent. La Garde côtière canadienne est fière de la présenter à la communauté qu'elle dessert.

À l'échelle nationale, la Garde côtière canadienne répond à plus de 6 000 demandes d'intervention maritime chaque année.

