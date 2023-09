WINNIPEG, MB, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Les communautés côtières de tout le Canada, y compris celles non côtières, sont soutenues par les ports pour petits bateaux, qui veillent à améliorer la sécurité et l'efficacité des pêches.

Première Nation de Hollow Water, Manitoba - Le 21 septembre, le chef Larry Barker et le président de l'administration portuaire de Hollow Water, Wesley Moneas, le Conseil de bande et les membres de la communauté ont marqué l'ouverture officielle du Port pour petits bateaux de Hollow Water. Le nouveau port permet un meilleur accès à l'usine de transformation du poisson de la communauté, ainsi qu'un accès plus sécuritaire au lac Winnipeg et à partir de celui-ci. (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies) Première Nation de Hollow Water, Manitoba - Le 21 septembre, le chef Larry Barker et le président de l'administration portuaire de Hollow Water, Wesley Moneas, le Conseil de bande et les membres de la communauté ont marqué l'ouverture officielle du Port pour petits bateaux de Hollow Water. Le nouveau port permet un meilleur accès à l'usine de transformation du poisson de la communauté, ainsi qu'un accès plus sécuritaire au lac Winnipeg et à partir de celui-ci. (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies)

Le 21 septembre, les membres de la Première Nation de Hollow Water ont célébré l'ouverture officielle d'un nouveau port pour petits bateaux, dont leur communauté à l'est du lac Winnipeg avait grand besoin. Le chef Larry Barker a évoqué l'importance de cette nouvelle infrastructure qui améliore l'accès à l'usine de transformation du poisson de la communauté, et permet aux navires d'accoster en toute sécurité. Le port est opérationnel depuis mai 2023, et est le plus récent en service d'un réseau national de ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada (MPO).

Le Port pour petits bateaux de Hollow Water comprend un quai à encoffrement, deux quais flottants avec passerelles, et une rampe de mise à l'eau en béton préfabriqué. À l'issue d'un processus concurrentiel dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones du gouvernement du Canada, Zhemaak Inc. de Berens River (Manitoba) a été le soumissionnaire retenu pour ce projet d'une valeur de 1,3 million de dollars. Le nouveau port de Hollow Water représente l'engagement du MPO envers la réconciliation et le soutien de l'industrie de la pêche commerciale autochtone.

Cinq bénévoles ont été élus par la communauté de la pêche commerciale pour gérer les activités quotidiennes de ce port. Ils siègeront au conseil d'administration de l'administration portuaire de Hollow Water, et feront partie intégrante de la réussite du port.

Citations

"Le Canada travaille côte à côte avec les collectivités des Premières Nations pour investir dans la construction et la modernisation d'infrastructures, qui sont cruciales pour garantir le bien-être des résidents des réserves. La pêche fait partie intégrante de la vie de nombreuses communautés autochtones, et c'est pourquoi je suis si heureuse de voir ce nouveau port pour petits bateaux officiellement inauguré dans la Première Nation de Hollow Water. Cette infrastructure si indispensable offrira un lieu sécuritaire pour les bateaux de pêche, et améliorera le débarquement du poisson vers l'usine de transformation locale. Félicitations et mes meilleurs vœux à la communauté et, en particulier, à notre toute nouvelle administration portuaire au Canada, celle de la Première Nation de Hollow Water! »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le port pour petits bateaux de Hollow Water fournit une infrastructure aux pêcheurs commerciaux et à des fins récréatives pour la communauté. Le nouveau port assure le développement économique futur, et ce que nous pouvons accomplir avec cette infrastructure est sans limites. Les membres de la communauté et les utilisateurs du lac pourront jouir d'un port sécuritaire. »

Wesley Moneas, président de l'administration portuaire de Hollow Water

Faits en bref

Le MPO soutient 973 ports pour petits bateaux au Canada, avec plus de 5 000 bénévoles dans les administrations portuaires.





Les administrations portuaires sont des organismes sans but lucratif constitués en société. Leur conseil d'administration et leurs membres représentent les meilleurs intérêts locaux de leur communauté. Chaque administration portuaire est une entité juridique unique et indépendante, et est responsable de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien d'un ou de plusieurs ports de pêche publics dans le cadre d'un contrat de location, conclu dans le cadre du Programme des ports pour petits bateaux.





Le Programme des administrations portuaires a été créé en 1988 et n'a cessé de croître. Les administrations portuaires exploitent et gèrent actuellement environ 700 ports pour petits bateaux au Canada. Environ 5 000 personnes consacrent généreusement leur temps à ces administrations portuaires, aidant à garder ouverts et en bon état les ports essentiels à l'industrie de la pêche. Leurs efforts représentent en moyenne 200 000 heures par année, ce qui dépasse 100 postes à temps plein. Chaque année, les administrations portuaires génèrent environ 30 millions de dollars de recettes, qui sont réinvesties dans les ports ou les collectivités.





Le succès continu du Programme résulte en grande partie du dévouement et de la participation de ces bénévoles.

Documents connexes

Programme des ports pour petits bateaux

Un nouveau port pour petits bateaux sera construit pour la Première Nation de Hollow Water sur le lac Winnipeg, au Manitoba

La Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA)

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Océans Canada dans la région de l'Ontario et des Prairies

Renseignements: Cabinet de la ministre des Pêches des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et océans Canada, 204-984-4715, [email protected]