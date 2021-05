Ouverture graduelle du pont de l'Île-aux-Tourtes à compter du 31 mai

MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, ont présenté les principales interventions qui seront réalisées au cours des prochaines semaines et qui permettront une réouverture graduelle du pont de l'Île-aux-Tourtes dès le lundi 31 mai.

Trois interventions seront effectuées simultanément sur le pont :

le remplacement des tiges endommagées;

l'ajout de structures de renforcement externe;

la poursuite du renforcement des poutres au moyen de polymère de fibres de carbone.

La réouverture graduelle des voies de circulation sur le pont est planifiée ainsi :

31 mai : une voie par direction;

7 juin : deux voies dans le sens de la pointe et une voie dans la direction hors pointe;

14 juin : deux voies par direction;

21 juin : trois voies par direction (pleine capacité).

Le ministère des Transports confirmera par voie de communiqué les dates et heures précises de l'ouverture des voies.

D'ici à ce que deux voies soient ouvertes par direction sur le pont (14 juin), la configuration des voies aux approches de celui-ci sera la suivante : deux voies disponibles dans chaque direction sur l'autoroute 40, en plus d'une voie réservée aux véhicules prioritaires (services d'urgence et autobus).

Citations

« Plus d'une centaine de personnes ont travaillé d'arrache-pied durant la longue fin de semaine afin d'arriver rapidement à ce plan d'intervention permettant la réouverture partielle du pont de façon sécuritaire dès le 31 mai. J'ai demandé que les travaux soient réalisés en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je salue les entrepreneurs d'autres chantiers qui ont fourni des matériaux nous permettant de confirmer le plan d'intervention puisque l'accès à ces matériaux était crucial. La collaboration de tous fait en sorte que nous pourrons améliorer les conditions de circulation, particulièrement pour les citoyennes et les citoyens vivant à proximité du pont. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je remercie toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche depuis jeudi dernier pour gérer la circulation : le personnel ouvrier du Ministère, les services d'urgence, les gens qui ont élaboré et mis en place les mesures d'atténuation, les sociétés de transport, notamment exo et l'Autorité régionale de transport métropolitain, ainsi que les élus qui ont été nos yeux sur le terrain. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le pont de l'Île-aux-Tourtes est situé dans l'axe de l'autoroute Félix-Leclerc (autoroute 40) et permet de relier l'île de Montréal (village de Senneville ) à la région de la Montérégie (ville de Vaudreuil-Dorion ).

) à la région de la Montérégie (ville de ). Le pont fait l'objet d'un entretien intensif depuis 2016, dans l'attente de sa reconstruction. C'est au cours de ces interventions d'entretien que des tiges de renforcement endommagées ont été localisées.

Les mesures d'atténuation déployées seront maintenues jusqu'à la réouverture du pont :

gratuité sur la ligne de train exo1 Vaudreuil - Hudson (en vigueur 7 jours sur 7);

- (en vigueur 7 jours sur 7);

ajout de départs sur la ligne de train exo1 Vaudreuil - Hudson ;

- ;

ajout de deux arrêts aux heures de pointe à la gare Hudson, pour donner plus de flexibilité aux citoyens des environs et éviter des déplacements vers Vaudreuil ;

;

retrait du péage sur l'autoroute 30.

Chaque jour, 87 000 véhicules circulent sur le pont (données de 2019), dont 12 % de véhicules lourds.

Ce pont a été mis en service en 1965 et doit maintenant être reconstruit afin que la pérennité du lien interrives soit assurée. Le projet de reconstruction est en cours de planification.

La solution retenue est un nouveau pont au nord du pont actuel, avec trois voies de circulation par direction, un accotement adapté à l'utilisation par les autobus et une piste polyvalente.

Liens connexes

