MONTRÉAL, le 15 sept. 2023 /CNW/ - HEC Montréal a inauguré aujourd'hui l'édifice Hélène-Desmarais, situé au cœur du quartier des affaires de Montréal, en compagnie de M. François Legault, premier ministre du Québec, de Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur, et de près de 300 dignitaires, partenaires et membres de la communauté d'affaires.

Des programmes diplômants ou de courte durée

Situé sur la rue De La Gauchetière, à l'intersection de la côte du Beaver Hall, ce nouvel ancrage au centre-ville propose des possibilités accrues aux personnes en emploi et aux cadres. Sa vocation est axée sur la formation continue diplômante et de courte durée, un type de formation dont les besoins sont en croissance au Québec.

L'édifice a accueilli ses premières cohortes le 26 août dernier et pour le trimestre d'automne 2023, plus de 3200 étudiantes et étudiants y suivront l'un ou l'autre des 150 cours distincts donnés sur place. Également, près de 225 membres du personnel y travaillent ou y ont un pied-à-terre.

Le nouveau lieu d'enseignement héberge les programmes diplômants, comme ceux du MBA, de l'EMBA McGill - HEC Montréal, des certificats, des diplômes d'études supérieures spécialisées et des microprogrammes. À cela s'ajoute la formation de courte durée offerte par l'École des dirigeants HEC Montréal, qui répond aux besoins de quelque 9000 personnes par année et dont les programmes couvrent une diversité de thèmes actuels comme l'intelligence émotionnelle, l'intelligence numérique, le leadership climatique, l'éthique, la gestion du changement. L'École des dirigeants des Premières Nations HEC Montréal y est aussi installée.

Ce nouvel édifice, qui comble également un important déficit d'espace, est conçu comme un lieu moderne et rassembleur grâce à des aires lumineuses et dédiées au réseautage et à des installations à la fine pointe de la technologie. Il permet aux personnes en emploi de maximiser la valeur de leurs déplacements, dans un esprit où la pédagogie expérientielle, en présentiel, est déterminante pour l'acquisition des connaissances. Il offre ainsi une expérience d'apprentissage enrichie.

Stimuler la collaboration entre universitaires et milieu des affaires

L'édifice abrite aussi des antennes de plus d'une dizaine de groupes et pôles de recherche qui permettent le transfert de connaissances vers les entreprises et organisations, de même que des incubateurs d'innovation et d'accélération de jeunes pousses, ainsi qu'un centre de conférence de pointe. L'emplacement stratégique, en plein cœur de l'écosystème d'affaires, stimule les échanges et la collaboration entre les organisations et les équipes de recherche dont les savoirs répondent à des enjeux de société, comme le développement durable, l'éthique des affaires, la transformation numérique et l'intelligence artificielle.

Un lieu intégré dans le quartier et la communauté

L'édifice Hélène-Desmarais s'inscrit dans une démarche respectueuse des lieux et de revitalisation du quartier au bénéfice de la communauté environnante. Un grand soin a été apporté à l'harmonisation du bâtiment et au respect du site d'intégration. Son architecture a été notamment pensée pour dégager des points de vue vers la basilique Saint-Patrick et la mettre en valeur.

Une approche collaborative a été initiée dès le début du projet en associant le voisinage et la communauté à la conception du nouvel édifice. L'École poursuivra dans cet esprit afin d'en faire un carrefour propice au dialogue, dans un lieu inclusif et bienveillant. L'édifice offre des espaces accessibles à toutes et à tous comme la bibliothèque, les aires communes, la cafétéria et le jardin intérieur. Des salles seront aussi accessibles à la collectivité pour l'organisation d'événements spéciaux.

Un bâtiment moderne et durable

Ce bâtiment écologique et intemporel a été conçu par Provencher Roy Associés Architectes inc., en accord avec l'environnement bâti de son lieu d'accueil. Son architecture légère et dynamique, notamment grâce à sa volumétrie à hauteur variable et aux matériaux utilisés, et ses installations contemporaines offrent un milieu d'apprentissage moderne et lumineux occupant plus de 24 000 m2 et réparti sur huit niveaux.

L'édifice est inscrit auprès du Conseil du bâtiment durable du Canada. Il vise l'obtention de la certification LEED Or (Leadership in Energy and Environmental Design) qui permet d'améliorer le bien-être des occupantes et occupants, la performance environnementale et le rendement économique du bâtiment.

Les œuvres de deux artistes québécois logent au sein de l'édifice, conformément à la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement du ministère de la Culture et des Communications. Il s'agit de Mappemonde, une œuvre 2D, réalisée par Nicolas Baier et de Théâtralité contextuelle, une œuvre 3D conçue par Ludovic Boney.

Plus de 1000 donatrices et donateurs issus de la communauté de l'École

Une part importante de ce nouvel édifice, dont les travaux de construction ont été entamés à l'automne 2019, a été financée grâce aux dons de plus de 1000 membres de la communauté de HEC Montréal, comme des personnes diplômées et des partenaires corporatifs. La Fondation HEC Montréal, par sa généreuse contribution, a atteint à ce jour 95 % de son objectif de financement de 39,3 millions de dollars. À cette source de financement s'ajoutent celle du gouvernement du Québec de 108,5 millions de dollars et celle de HEC Montréal, qui a investi 87,4 millions de dollars. Le coût total du projet est de 235,2 millions de dollars.

Citations

« Je suis fier de participer à l'inauguration de l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal. On est chanceux au Québec d'avoir une école de gestion francophone d'aussi haut niveau, qui a permis de former des gestionnaires et des gens d'affaires québécois. Nos jeunes sont la plus grande richesse du Québec, et je suis fier que notre gouvernement ait investi 108,5 millions de dollars dans ce projet pour cultiver l'excellence économique en français et former des jeunes gestionnaires de talent. » François Legault, premier ministre du Québec

« L'enseignement supérieur est une clé importante pour stimuler l'innovation, créer de la richesse, étendre les savoirs et permettre au Québec de prendre sa place sur la scène internationale. Ce nouvel édifice incarne pleinement la culture d'excellence de HEC Montréal et sa vocation à contribuer concrètement à la société. C'est ce qui motive depuis toujours mon implication à l'École. » Hélène Desmarais, présidente du conseil d'administration de HEC Montréal

« Notre retour au centre-ville favorisera l'accessibilité à nos formations continues. Cela nous permettra aussi d'intensifier la collaboration avec les milieux universitaire, social, culturel, de la créativité, des affaires et de l'entrepreneuriat. Cet édifice, en complémentarité avec ceux du quartier Côte-des-Neiges, soutiendra nos missions d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité, dans le but d'agir concrètement, toujours plus en phase avec les besoins de la société. » Federico Pasin, directeur de HEC Montréal.

« Notre édifice est moderne et fonctionnel et s'intègre avec harmonie et respect à son environnement bâti. Il porte les principes du développement durable dans ses murs et dans son âme. Il y a de quoi être fier, d'autant plus que nous avons réussi à le construire en respectant rigoureusement le budget qui lui était alloué. » Loretta Cianci, directrice du développement du campus, HEC Montréal.

Voir le dossier de presse complet : https://www.hec.ca/salle_de_presse/inauguration

