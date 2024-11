Ouverture du nouveau pont d'étagement de l'autoroute 73 (Laurentienne) en direction sud, au-dessus de la rue de la Faune, à Québec

QUÉBEC, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a procédé aujourd'hui à l'ouverture du nouveau pont d'étagement de l'autoroute 73 (Laurentienne) en direction sud, au-dessus de la rue de la Faune. La circulation est ainsi rétablie sur la chaussée de l'autoroute en direction sud, de même que l'entrée en provenance de la rue George-Muir, et les accès en provenance ou à destination de la rue de la Faune. En direction nord, toutes les voies devraient être rétablies cette semaine, après le retrait, lors de fermetures complètes de nuit, des glissières rigides en béton et de la signalisation temporaire, le tout, si les conditions météorologiques sont favorables.

Le chantier a été exécuté rondement. La circulation est rétablie deux semaines plus tôt que l'échéancier prévu. Des entraves ponctuelles de courte durée seront requises cet automne pour la réalisation de travaux connexes, notamment l'installation de caméras de circulation et des travaux d'éclairage routier, mais elles n'entraîneront pas de répercussions majeures.

L'an prochain, le Ministère réalisera la reconstruction du pont d'étagement en direction nord. Des entraves à la circulation semblables à celles de cette année seront requises pour mener à bien ces travaux. Elles seront annoncées d'ici le printemps 2025.

Faits saillants

Le pont d'étagement de l'autoroute 73 en direction sud a été reconstruit en 2024. Celui de l'autoroute 73 en direction nord sera reconstruit en 2025. En 2026, des travaux de finition seront réalisés, notamment des travaux d'aménagements paysagers.

Autres interventions à venir : Poursuite du remplacement des systèmes d'éclairage; Réparation de ponceaux; Prolongement de la voie d'insertion de l'autoroute, en direction nord, entre les rues de la Faune et George-Muir. Un prolongement similaire a été réalisé en direction sud. Ces nouveaux tronçons permettront de diminuer les zones d'entrecroisement.

Ces différentes interventions visent à renouveler le parc des structures du Ministère. Elles contribueront également à assurer la sécurité des usagers de la route.

Pour en savoir plus, une page Web est accessible à l'adresse suivante : Québec.ca/ruedelafaune

