Ouverture du Congrès international des sciences fondamentales 2026 à Pékin

PÉKIN, 14 août 2026 /CNW/ -- Le Congrès international des sciences fondamentales 2026 (ICBS 2026) a ouvert ses portes le 9 août à Pékin, réunissant quatre médaillés Fields, à savoir Shing-Tung Yau, Maxim Kontsevich, Martin Hairer et Caucher Birkar, et le lauréat du prix Turing, Robert Tarjan, aux côtés de Li Luming, président de l'Université Tsinghua. Plus de 80 récipiendaires du prix Shaw, du prix Wolf et de la médaille Dirac, quelque 400 universitaires reconnus à l'échelle internationale et plus de 800 chercheurs et étudiants de plus de 30 pays et régions se sont réunis pour l'événement phare.

Au nom de l'Université Tsinghua, Li Luming a accueilli les scientifiques chinois et internationaux présents à l'événement et a souligné le rôle important que les grandes universités de recherche devraient jouer dans l'avancement de la recherche fondamentale à l'ère de l'IA. Ces dernières années, Tsinghua a renforcé son engagement envers des disciplines fondamentales en augmentant les investissements, en attirant des chercheurs de calibre mondial, en exploitant l'IA pour accélérer la découverte scientifique et en renforçant sa capacité de culture indépendante des talents. Tsinghua renforcera sa capacité d'innovation originale, cultivera les futurs talents pour la recherche fondamentale et contribuera davantage à élargir les frontières du savoir humain et à faire progresser la civilisation humaine.

Dans son allocution, M. Yau, président de l'ICBS, a souligné que la Chine a élargi son soutien à la recherche fondamentale en augmentant le financement, les initiatives politiques, le développement des talents et les investissements dans les infrastructures de recherche. Bien que l'IA puisse accélérer de façon spectaculaire la déduction mathématique et la démonstration de théorèmes, elle ne remplace pas la capacité humaine à faire preuve de créativité et d'intuition, ni la quête intemporelle de questions dont les réponses restent encore inconnues. Des avancées majeures en sciences fondamentales émergent toujours au carrefour des disciplines et de la volonté de s'aventurer en territoire inconnu.

Deux distinctions majeures ont été décernées lors de la cérémonie : la médaille ICBS et le prix Frontiers of Science.

Neuf scientifiques ont reçu la première médaille ICBS pour leurs contributions aux domaines des mathématiques, de la physique et de l'ingénierie : Claire Voisin, Horng-Tzer Yau, Shouwu Zhang, Andrea J. Liu, Yifang Wang, Xiao-gang Wen, Zhenan Bao, Xiaowei Zhuang et Feng Zhang. Quatre des médaillés de cette année sont des femmes.

Les prix Frontiers of Science ont récompensé 111 documents de recherche originaux à fort impact provenant de plus de 20 pays et régions. Dix-neuf des articles primés ont été rédigés par des chercheurs issus de 17 établissements chinois, dont deux articles cosignés par cinq chercheurs de l'Université Tsinghua, couvrant des domaines tels que l'analyse géométrique, la théorie quantique, les grands modèles d'IA et la vision par ordinateur.

SOURCE Tsinghua University

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