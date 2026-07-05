La 14e édition du Forum mondial sur la paix lance un appel à la coopération internationale en matière de sécurité pour la paix mondiale

PÉKIN, le 5 juill. 2026 /CNW/ - Des diplomates, des universitaires et des décideurs politiques de plus de 80 pays se sont réunis à Pékin cette semaine pour le 14e Forum mondial sur la paix, où des conférenciers ont appelé à une coopération internationale renforcée pour faire face aux tensions géopolitiques croissantes et aux défis de sécurité émergents.

Le 3 juillet, le vice-président chinois Han Zheng a assisté à la cérémonie d’ouverture du 14e Forum mondial sur la paix à l’université de Tsinghua et a prononcé un discours liminaire. Photo de Ding Lin/Xinhua News Agency. (PRNewsfoto/Tsinghua University)

Sous le thème « Gouvernance mondiale et coopération internationale en matière de sécurité : intégrité, innovation et inclusivité », le forum a réuni plus de 400 participants pour discuter de questions, y compris les conflits au Moyen-Orient, la réforme de la gouvernance mondiale, les relations entre les grandes puissances et les implications en matière de sécurité des technologies émergentes telles que l'IA dans les conflits armés, soulignant l'accent du forum sur les tensions géopolitiques actuelles et les dilemmes de sécurité contemporains.

Organisé conjointement par l'Université de Tsinghua et l'Institut populaire chinois des affaires étrangères, le forum est devenu l'une des principales plateformes non gouvernementales chinoises pour le dialogue sur la sécurité internationale.

Le vice-président chinois Han Zheng s'est adressé à la cérémonie d'ouverture le 3 juillet par un discours d'ouverture. Li Luming, président de l'Université de Tsinghua, prononce un mot de bienvenue. La cérémonie a été animée par Yang Bin, vice-chancelier du Conseil de l'Université de Tsinghua et secrétaire général du Forum mondial sur la paix.

Parmi les principaux intervenants figuraient Mushahid Hussain Sayed, ancien président du Comité sénatorial des relations étrangères du Pakistan et ancien président du Comité sénatorial de la défense du Pakistan ; Kim Sung-Hwan, ancien ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la République de Corée ; Hina Rabbani Khar, ancien ministre des Affaires étrangères du Pakistan ; Abdel Elah Al Khatib, ancien ministre des Affaires étrangères de la Jordanie ; et Gareth Evans, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Australie.

En tant que plateforme de premier plan pour le dialogue sur la sécurité internationale, le Forum mondial sur la paix favorise une compréhension mutuelle et des réponses collectives aux défis mondiaux. L'accent qu'il met sur la responsabilité partagée reflète l'importance durable de la coopération multilatérale, en particulier dans le contexte de l'évolution de la dynamique du pouvoir mondial.

L'événement a attiré l'attention des médias, avec plus de 200 journalistes représentant plus de 70 médias nationaux et internationaux présents. Grâce à un engagement international ouvert et constructif, le Forum mondial sur la paix continue de servir de plateforme essentielle pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable à l'échelle mondiale.

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SOURCE Tsinghua University

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