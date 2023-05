SARNIA, ON, le 8 mai 2023 /CNW/ - Les stations saisonnières de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne situées dans les Grands Lacs sont maintenant ouvertes pour la saison 2023. Les stations de l'Ontario sont situées à Amherstburg, Cobourg, Goderich, Kingston, Meaford, Port Dover, Port Weller, Thunder Bay, et Tobermory.

Ces stations sont ouvertes d'avril à novembre, chaque année.

Les stations de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne situées dans les Grands Lacs sont ouvertes pour la saison 2023. (Groupe CNW/Garde côtière canadienne)

L'eau des voies navigables demeure très froide à cette période de l'année et prend beaucoup plus de temps à se réchauffer que l'air. Les plaisanciers doivent donc prendre les précautions nécessaires lorsqu'ils se trouvent à proximité des voies navigables de l'Ontario ou sur celles-ci. Le Guide de sécurité nautique de Transports Canada est une excellente source d'information pour se préparer à la saison de navigation de plaisance.

Les urgences sur l'eau peuvent être signalées 24 heures sur 24, 365 jours par année, au numéro sans frais (au Canada) 1-800-267-7270.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Jeremy Hennessy, Conseiller en communications, Pêches et Océans Canada et Garde côtière canadienne, 289-260-9726, [email protected]; Pêches et Océans Canada, Garde côtière canadienne, Région du Centre, 204-984-4715, [email protected]