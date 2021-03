SARNIA, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - Quatre des stations d'embarcations saisonnières de sauvetage de la Garde côtière canadienne sur les Grands Lacs ouvriront leurs portes le 22 mars 2021. Il s'agit des stations d'Amherstburg, de Kingston, de Port Dover et de Port Weller, en Ontario.

Les autres stations d'embarcations de sauvetage de la Garde côtière sur les Grands Lacs, en Ontario, ouvriront aux dates suivantes :



Cobourg - 2 avril 2021

- 2 avril 2021 Goderich , Meaford et Tobermory - 9 avril 2021

, et - 9 avril 2021 Thunder Bay - 16 avril 2021

L'eau dans les voies navigables demeure très froide à cette période de l'année et prend beaucoup plus de temps à se réchauffer que l'air. Les plaisanciers doivent donc prendre les précautions nécessaires lorsqu'ils se trouvent sur les voies navigables de l'Ontario ou à proximité. Le Guide de sécurité nautique de Transports Canada est une excellente source d'information pour se préparer à la saison de navigation de plaisance.

Les urgences sur l'eau peuvent être signalées 24 heures sur 24, 365 jours par année, au numéro sans frais (au Canada) 1-800-267-7270, ou par radio maritime VHF, canal 16.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Direction régionale des communications, Pêches, Océans et Garde côtière canadienne, Région du Centre et de l'Arctique, 204-984-4715, [email protected]; Lauren Solski, Conseillère en communications, Pêches, Océans et Garde côtière canadienne, 519-383-1909, [email protected]

