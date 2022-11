Ouverture des réservations - Se connecter à la nature en camping et prêt-à-camper

QUÉBEC, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce l'ouverture des réservations pour les emplacements de camping et les unités de prêt-à-camper de ses parcs nationaux et ses centres touristiques pour la saison 2023, les 12 et 13 novembre 2022.

Les passionnés de camping auront la possibilité de mettre la main sur un emplacement dans leur destination préférée ou dans l'un des secteurs les plus convoités du réseau de la Sépaq. L'occasion est parfaite pour également se procurer la carte annuelle Parcs nationaux du Québec. Cette carte donne un accès quotidien illimité à l'ensemble des parcs nationaux du réseau, ce qui permet de la rentabiliser rapidement lorsqu'on planifie plusieurs séjours dans les parcs de la Sépaq. La carte annuelle compte plusieurs autres avantages, comme des rabais dans les boutiques de la Sépaq et sur les accès à l'Aquarium du Québec et à l'ASTROLab, en plus d'offrir une nuitée gratuite en camping en semaine. Un indispensable pour les campeurs aguerris et tous ceux qui souhaitent s'évader au cœur des territoires de la Sépaq, sans limites.

L'ouverture des réservations selon les établissements se fera en fonction de différentes plages horaires réparties dans les journées des 12 et 13 novembre 2022.

Camping et prêt-à-camper - Été 2023 Parcs nationaux et centres touristiques

Heure Samedi 12 novembre 2022 8 h Parcs nationaux Frontenac, Gaspésie, Lac-Témiscouata, Pointe-Taillon 11 h Parcs nationaux Bic, Yamaska 14 h Parcs nationaux Aiguebelle, Grands-Jardins, Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Îles-de-Boucherville, Jacques-Cartier, Oka



Dimanche 13 novembre 2022 8 h Parc national Mont-Tremblant 11 h Parcs nationaux Fjord-du-Saguenay, Mont-Mégantic, Monts-Valin, Opémican, Plaisance Centres touristiques Camping des Voltigeurs, Centre touristique du Lac-Kénogami, Centre touristique du Lac-Simon 14 h Parc national Mont-Orford

Il sera possible de faire sa réservation en ligne ou par téléphone (1 800 665-6527).

Salle d'attente virtuelle mise en place

Sur le web, à l'ouverture des réservations, une salle d'attente virtuelle sera mise en place afin de favoriser un accès équitable aux emplacements et une expérience d'achat agréable. Un rang de priorité sera distribué aléatoirement parmi ceux qui accèdent à la salle d'attente quelques minutes avant l'ouverture d'une plage de réservation. Le principe du premier arrivé premier servi s'appliquera par la suite.

Il est recommandé de visiter le site web de la Sépaq à l'avance pour prendre connaissance des informations utiles à la planification de ses séjours. La création d'un compte client est aussi suggérée afin faciliter vos transactions.

Il est déjà possible de réserver un emplacement de camping ou une unité de prêt-à-camper dans une réserve faunique. Le réseau de la Sépaq offre plus de 7000 emplacements de camping et près de 600 unités de prêt-à-camper au cœur d'une nature généreuse et apaisante.

