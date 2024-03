QUÉBEC, le 11 mars 2024 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce l'ouverture des réservations pour la pêche à la journée pour l'été 2024, le samedi 16 mars 2024 dès 8h .

Pêcher juste un jour, c'est possible! Près de 500 lacs sont offerts exclusivement en pêche à la journée. Que vous soyez de passage ou simplement pour agrémenter un séjour de villégiature, il suffit de vous procurer un droit d'accès.

Pêcher juste un jour, c’est possible! Près de 500 lacs sont offerts exclusivement en pêche à la journée. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Un processus juste et équitable

Les nombreux amateurs intéressés pourront se rendre au sepaq.com afin de faire leur réservation. Pour assurer une équité d'accès aux lacs et aux dates les plus populaires, une salle d'attente virtuelle sera à nouveau mise en place et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s'y trouveront à l'heure d'ouverture d'une plage de réservation.

L'offre pour les différents parcs nationaux et réserves fauniques sera répartie à travers des plages horaires définies. Cela permet de distribuer l'achalandage pendant la journée et favoriser une expérience de vente agréable. Il est donc important de consulter l'horaire pour vous assurer d'être en ligne au bon moment pour votre choix de séjour.

Afin d'accélérer leur transaction, il est suggéré aux clients de créer dès maintenant leur profil client en ligne. Ils n'auront qu'à s'y connecter lors de l'étape du paiement. Il sera également possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527.

Taquiner le saumon

Une autre date doit être encerclée au calendrier des mordus: le mardi 19 mars 2024 , Dès 9h, il sera possible de mettre la main sur un forfait de pêche au saumon, un séjour en nature au chalet du Littoral ou encore simplement une journée de pêche au saumon dans le secteur Rivière-Madeleine de la réserve faunique des Chic-Chocs.

Pour les réservations de pêche à la journée et les séjours, il faut se rendre en ligne au sepaq.com.

Accessible depuis l'été dernier, le secteur Rivière-Madeleine est un joyau naturel de 42 km2 situé dans la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. Avec son bord de mer à faire rêver, sa rivière à saumon et sa forêt, ce territoire saura plaire aux passionnés de nature.

Un calendrier pour vous simplifier la vie

La Sépaq a réuni au même endroit, sur son site web, toutes les dates importantes à retenir et à mettre à votre agenda pour réserver un produit. Cette nouvelle page rassemble également des conseils, trucs et astuces ainsi qu'une foire aux questions pour vous guider dans vos préparatifs. Être bien préparé, c'est se donner une longueur d'avance et augmenter ses chances de mettre la main sur les séjours que vous convoitez.

Vous pouvez dès maintenant consulter le calendrier d'ouverture des réservations pour l'année entière et ainsi mieux planifier vos prochaines sorties.

sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Source et information : Olivia Jacques, Conseillère en relations avec les médias, Sépaq, (367) 995-4930, [email protected]