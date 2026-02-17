La relâche à l'Aquarium du Québec - Les secrets de la pieuvre

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Pour la relâche, qui se tient du 28 février au 8 mars 2026 à l'Aquarium du Québec, nos guides animaliers ont organisé toutes sortes d'activités sur la thématique de la pieuvre, cette espèce fascinante. Petits et grands auront beaucoup de plaisir à découvrir les secrets de cette championne du camouflage, dotée d'une intelligence remarquable. Voici un aperçu de notre programmation.

Quiz et animation spéciale

Est-ce vrai que le sang de la pieuvre est bleu? Quel moyen la pieuvre a-t-elle pour se défendre de ses prédateurs? Quelle est la durée de vie d'une pieuvre et combien elle a de cerveau? Notre quiz animé ''Connais-tu la pieuvre'' est une merveilleuse façon de s'amuser tout en apprenant. Nous avons aussi une animation spéciale en continu, ''Pieuvre 101'', tout près du bassin de notre pieuvre géante du Pacifique.

Atelier de dessin animalier

Pas besoin d'avoir huit bras pour être capable de bien dessiner! Avec ses trucs de pro, l'artiste Richard Cameron Morneau guide les enfants pour représenter fidèlement la pieuvre, le requin et la tortue lors d'un atelier dessin haut en couleur.

Les petits plus

Pour mettre de l'ambiance sur le site, restez à l'affût, notre pirate sympathique se promène pour divertir les tout-petits. Notre maquilleuse dessine de jolies pieuvres et d'autres animaux marins sur les frimousses des enfants. Et quoi de mieux qu'une bonne tire d'érable sur la neige pour se sucrer le bec à notre cabane à sucre mobile?

Toutes les activités sont incluses dans le prix du billet d'entrée, à l'exception du maquillage et de la cabane à sucre. Pour connaitre l'horaire des activités, consultez notre site web.

