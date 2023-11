Ouverture des réservations - Camping et prêt-à-camper

Une offre bonifiée pour la prochaine saison

QUÉBEC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) annonce l'ouverture des réservations en vue de l'été 2024 pour les emplacements de camping et les unités de prêt-à-camper de ses parcs nationaux et ses établissements touristiques, qui s'échelonnera sur deux journées, les 11 et 12 novembre 2023.

Comme à l'habitude, les réservations ouvrent à l'automne pour l'été à venir. Cette fin de semaine, vous pourrez mettre la main sur l'un des nombreux emplacements de camping et d'unités de prêt-à-camper, à partir d'un calendrier de réservation encore intouché.

Soyez les premiers à profiter de la toute nouvelle boucle de camping au Centre touristique du Lac-Simon. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec) L’ouverture des réservations en vue de l’été 2024 pour les emplacements de camping et les unités de prêt-à-camper de ses parcs nationaux et ses établissements touristiques, qui s’échelonnera sur deux journées, les 11 et 12 novembre 2023. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Nouveaux emplacements et nouvelles unités de prêt-à-camper

Nous avons inauguré l'été passé plus d'une centaine de nouvelles unités de prêt-à-camper répartis dans différents parcs nationaux et établissements touristiques du réseau, dont les parcs nationaux de la Jacques-Cartier, de Yamaska, du Mont-Mégantic ou encore de la Pointe-Taillon. De plus, soyez les premiers à profiter de la toute nouvelle boucle de camping au Centre touristique du Lac-Simon. Avec ses 47 grands emplacements deux services dans un secteur tranquille, bien boisé et tout près de la plage, la boucle du Cerf comblera les amateurs de séjour plein air, qu'ils soient en tente, en roulotte ou en VR.

L'ouverture des réservations selon les établissements se fera en fonction de différentes plages horaires réparties dans les journées des 11 et 12 novembre 2023.

Camping et prêt-à-camper - Été 2024

Parcs nationaux et établissements touristiques

Heure Samedi 11 novembre 2023 8 h Parcs nationaux Aiguebelle, Frontenac, Gaspésie, Îles-de-Boucherville, Lac-Témiscouata,

Mont-Mégantic, Monts-Valin (camping uniquement), Opémican, Plaisance et Pointe-Taillon 11 h Parcs nationaux Bic, Grands-Jardins, Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie Établissement touristique Centre touristique du Lac-Simon 14 h Parc national Mont-Tremblant Établissements touristiques Camping des Voltigeurs Centre touristique du Lac-Kénogami



Dimanche 12 novembre 2023 8 h Parcs nationaux Fjord-du-Saguenay, Oka et Yamaska 11 h Parcs nationaux Jacques-Cartier, Mont-Orford

Il sera possible de faire sa réservation en ligne ou par téléphone (1 800 665-6527).

Salle d'attente virtuelle mise en place

Sur le web, à l'ouverture des réservations, une salle d'attente virtuelle sera mise en place afin de favoriser un accès équitable aux emplacements les plus recherchés et une expérience d'achat agréable. Un rang de priorité sera distribué aléatoirement parmi ceux qui accèdent à la salle d'attente quelques minutes avant l'ouverture d'une plage de réservation. Le principe du premier arrivé premier servi s'appliquera par la suite.

Il est recommandé de visiter le site web de la Sépaq à l'avance pour faire le plein d'information et planifier ses séjours. La création d'un compte client est aussi suggérée afin faciliter vos transactions.

Prenez note que cette année, le lancement pour les réservations de canot-camping aura lieu dans un deuxième temps, soit le 28 février 2024.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Olivia Jacques, Conseillère en relations avec les médias, Sépaq, 367 995-4930, [email protected]