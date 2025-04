Séjour en nature : nouvelle offre d'hébergement ! - Ouverture des réservations pour les nouveaux hébergements - été et automne 2025

QUÉBEC, le 14 avril 2025 /CNW/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) avise les vacanciers et les passionnés de pêche que les réservations pour les nouveaux hébergements accessibles à l'été et à l'automne 2025 s'ouvriront le mercredi 23 avril dès 9h . Soyez les premiers à réserver vos escapades !

La réserve faunique des Laurentides offre un nouveau concept à la Sépaq, l’Espace Nomade. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

De belles nouveautés s'ajoutent à l'offre d'hébergement encore cette année. Pour une expédition de pêche, une escapade d'amoureux ou des vacances en famille, l'éventail d'hébergements du réseau de la Sépaq ouvre les portes d'une nature apaisante où se créent les souvenirs les plus précieux.

La meilleure façon de mettre la main sur le séjour espéré est d'être sur la ligne de départ dès l'ouverture, au moment où le calendrier de réservation est encore intouché. En ligne, une salle d'attente virtuelle sera mise en place et des rangs de priorité seront distribués aléatoirement à tous ceux qui s'y trouveront à l'heure d'ouverture d'une plage. Il sera également possible de réserver par téléphone au 1 800 665-6527.

Des hébergements pour tous les goûts

Cet été, plusieurs types d'hébergements différents s'ajoutent autant dans les parcs nationaux et les réserves fauniques que les établissements touristiques. Les plus aventureux pourront séjourner dans de nouveaux emplacements de camp rustique, de camping rustique ou de camping avec services. Pour ceux qui préfèrent un peu plus de confort, il y a également de nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile et même des chalets Horizon.

Établissement Hébergement Parc national du Bic 18 unités de prêt-à-camper Étoile 7 emplacements de camping sans service Parc national de la Gaspésie 7 unités de prêt-à-camper Étoile 6 emplacements de camping avec électricité 1 emplacement de camping sans service Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie 5 emplacements de camping sans service Parc national de la Jacques-Cartier 2 emplacements de camping avec électricité Parc national du Lac-Témiscouata 1 camp rustique Parc national du Mont-Tremblant 15 unités de prêt-à-camper Étoile Parc national d'Oka 7 emplacements de camping avec 2 services Centre touristique du Lac-Simon 8 emplacements de camping pour VR 2 emplacements de vélo-camping Réserve faunique des Laurentides 3 secteurs d'Espace Nomade 4 unités de prêt-à-camper Étoile 4 emplacements de camping sans service Réserve faunique Mastigouche 10 unités de prêt-à-camper Étoile 7 emplacements de camping avec eau Réserve faunique de Papineau-Labelle 9 unités de prêt-à-camper Étoile Réserve faunique Rouge-Matawin 1 chalet Horizon

Espace Nomade

La vie en véhicule récréatif fait rêver à juste titre, car elle offre la liberté d'explorer avec toutes les commodités! La réserve faunique des Laurentides offre un nouveau concept à la Sépaq, l'Espace Nomade. Ces emplacements sont dédiés aux campeurs autonomes de passage dans la réserve et conçus pour accueillir les véhicules récréatifs (fourgonnette, caravanes autoportées ou VR). Les tables de pique-nique et les ronds de feu sont situés dans une aire communautaire partagée, favorisant les rencontres entre campeurs. Répartie dans trois secteurs (Camp Mercier, Lac de la Cour et Lac Talbot), cette nouvelle offre de camping permet aux voyageurs en transit de réserver autant à l'avance qu'à la dernière minute.

Avis aux campeurs

La saison du camping est à nos portes ! Il reste encore plusieurs disponibilités pour les emplacements de camping dans l'ensemble du réseau de la Sépaq. Par ailleurs, certains parcs nationaux ouvrent avant les autres dus aux températures plus élevées dans ces régions, tels que Mont-Tremblant et Oka. Venez profiter au maximum de nos destinations plein air !

Pour plus d'information, consultez le site Web de la Sépaq.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Source et information : Olivia Jacques, Conseillère en relations avec les médias, Sépaq, 367 995-4930, [email protected]