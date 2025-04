18 au 21 avril 2025 - ŒUFS'nigmes marines, conte et choco pour Pâques!

QUÉBEC, le 10 avril 2025 /CNW/ - On célèbre Pâques à l'Aquarium du Québec avec une programmation toute spéciale! Du 18 au 21 avril, on résout les ŒUFS'nigmes marines en faisant la chasse aux cocos en bois, on mange du chocolat après avoir répondu au quiz sur l'éveil au printemps chez les animaux, on écoute l'histoire de Conrad le concombre de mer et on arbore fièrement un maquillage d'animaux marins aux couleurs de Pâques.

Quiz printanier

On célèbre Pâques à l’Aquarium du Québec avec une programmation toute spéciale du 18 au 21 avril 2025! (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Les petits comme les plus grands auront bien du plaisir à répondre à notre quiz en lien avec les activités printanières de nos animaux, que ce soit la mue, la migration, la séduction ou la reproduction. Une gâterie chocolatée sera remise aux participants.

ŒUFS'nigmes marines

Venez participer à notre rallye d'ŒUFS'nigmes marines, avec de nouvelles questions en lien avec nos animaux. Vous trouverez les bonnes réponses grâce aux cocos en bois cachés sur le site.

Conte de l'Aquarium

Les conteuses Félicité la Fée et Mme Prune racontent l'histoire Pas de salade pour le petit Conrad, qui met en scène un concombre de mer. Le conte a été rédigé exclusivement pour l'Aquarium.

Maquillage d'animaux marins

Hippocampes, poissons, phoques et ours blancs, notre artiste maquilleuse met sa touche magique de Pâques aux petites frimousses. (frais de 5$)

Toutes ces activités sont gratuites avec l'achat d'un billet d'entrée pour l'Aquarium, à l'exception du maquillage. L'achat du billet en ligne est obligatoire avant votre visite.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Pour informations ou demandes d'entrevues : Stéphanie Tremblay, Conseillère en communication, 581-745-2200, [email protected]