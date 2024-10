TORONTO, le 15 oct. 2024 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui l'ouverture des mises en candidature aux Prix JUNO 2025 présentées par la TD. Les candidatures seront acceptées à l'adresse junosubmissions.ca jusqu'au 7 novembre 2024 à 23 h 59 HE.

Pour être admissible aux Prix JUNO 2025, les productions musicales canadiennes avoir été commercialisées durant la période d'admissibilité, soit entre le 1er septembre 2023 et le 1er novembre 2024.

DATES CLÉS DES MISES EN CANDIDATURE AUX PRIX JUNO PRÉSENTÉES PAR LA TD :

15 octobre 2024 - Ouverture des mises en candidature

22 octobre 2024 - Date finale des mises en candidature hâtives

7 novembre 2024 - Échéance finale

Toutes les dates sont susceptibles de changer.

DU NOUVEAU CETTE ANNÉE

Pour être admissibles, toutes les œuvres musicales doivent être offertes sur au moins une plateforme de diffusion en continu (DSP) , à l'exception de la catégorie Graphisme d'album de l'année.

, à l'exception de la catégorie Graphisme d'album de l'année. Toutes les catégories de consommation utiliseront des données recueillies entre le 1er septembre 2023 et le 29 novembre 2024 pour établir les mises en nomination.

pour établir les mises en nomination. Deux nouvelles catégories s'ajoutent en 2025 : Auteur-compositeur de l'année (non-exécutant) présenté par la SOCAN et Enregistrement sud-asiatique de l'année

et Les catégories Révélation de l'année (artiste) et Révélation de l'année (groupe) sont fusionnées sous Révélation de l'année (artiste ou groupe) présentée par FACTOR, le gouvernement du Canada et l'Association canadienne des radiodiffuseurs , qui comptera 10 finalistes.

, qui comptera 10 finalistes. Pour voir les critères d'admissibilité propres à chaque catégorie, cliquer ici

Pour obtenir des précisions sur les critères d'admissibilité de chacune des catégories des Prix JUNO, veuillez visiter la page Critères par catégorie . Pour consulter la liste complète des catégories des Prix JUNO, les règles d'admissibilité et les critères de vote, visitez le www.junoawards.ca/submissions.

JURÉS DES PRIX JUNO 2025

Nous acceptons dès maintenant les candidatures pour les jurys des Prix JUNO 2025.

Présentez votre candidature à titre de juré des Prix JUNO ici avant le 7 novembre 2024.

JUNOFEST PRÉSENTÉ PAR CBC MUSIC

Présenté par CBC Music, le JUNOfest est une vitrine musicale étalée sur deux soirées festives consacrées aux artistes de tous les genres et de toutes les régions du pays. Mettant en vedette plus de 50 artistes qui se produiront aux quatre coins de la ville pour les fans, les médias et les représentants de l'industrie musicale, le JUNOfest fera vibrer Vancouver, en Colombie-Britannique, à compter du 29 mars 2025.

Intéressé à vous produire au JUNOfest? Les candidatures sont ouvertes aux artistes solos et aux groupes. Présentez votre candidature dès aujourd'hui .

Pour en savoir plus sur les jurés des Prix JUNO et le JUNOfest, consultez le communiqué de presse détaillé au junoawards.ca/mediareleases .

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 54e Soirée des Prix JUNO aura lieu au Rogers Arena de Vancouver le dimanche 30 mars 2025. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca .

SOURCE CARAS

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Shania Simon, Edelman, [email protected]