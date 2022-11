QUÉBEC, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - David Côté et Julie Poitras-Saulnier, co-fondateurs de LOOP Mission et co-présidents d'honneur de la 25e édition du Défi OSEntreprendre, invitent les élèves, les étudiants, les intervenants scolaires et les entrepreneurs des 17 régions du Québec à s'inscrire d'ici le 14 mars 2023, 16 h sur osentreprendre.quebec.

Un grand mouvement | 800 000 $ en prix

OSEntreprendre célèbre ses 25 ans par 5 initiatives mettant en lumière l’extraordinaire mobilisation collective qui soutient l’évolution de l’esprit d’entreprendre au Québec. Pour tout savoir, rendez-vous sur osentreprendre.quebec. (Groupe CNW/OSEntreprendre)

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement les initiatives entrepreneuriales de quelque 47 000 personnes : des jeunes du primaire jusqu'à l'université appuyés par leurs intervenants scolaires avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d'entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles d'approvisionnement d'ici avec son volet Faire affaire ensemble.

Des co-présidents d'honneur qui changent le monde, un légume moche à la fois

Portés par leur désir de réduire le gaspillage alimentaire, David et Julie ont créé LOOP Mission afin de donner une deuxième vie à des légumes moches. Après s'être inscrit au Défi OSEntreprendre grâce au wifi du café du coin, le duo a remporté, en 2017, plusieurs prix nationaux. L'entreprise est maintenant en pleine expansion et pourra, avec sa nouvelle usine, revaloriser 20 000 tonnes d'aliments supplémentaires chaque année.

« Se lancer en affaires, c'est oser naviguer en pleine tempête sur un bateau en construction et apprendre à devenir capitaine en pleine mer. C'est un inconfort que nous n'échangerions jamais, car c'est ce qui nous fait grandir et découvrir des paysages intérieurs jamais explorés », résume David. Toujours portés par cette intention de laisser un impact positif, ils partagent leur aventure humaine d'entreprendre dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l'école.

Une tonne de fierté

« Le Défi OSEntreprendre est une grande source de motivation pour les jeunes, qui découvrent leur potentiel en réalisant des projets concrets à l'école. Aussi, les bourses offertes sont un accélérateur extraordinaire pour nos entrepreneurs, qui peuvent profiter de ce levier pour maximiser le rayonnement de leurs entreprises et du savoir-faire québécois. Pour toutes ces raisons, le gouvernement du Québec est fier de soutenir activement le Défi OSEntreprendre », soutient François Legault, premier ministre du Québec.

« Notre association avec le Défi OSEntreprendre depuis 25 ans est toute naturelle puisqu'il mobilise les collectivités et qu'il met en lumière l'engagement des jeunes et de la communauté entrepreneuriale du Québec. Ce sont justement les priorités de Desjardins », souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 47 000 personnes annuellement : des jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de loyaux partenaires : Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec et Spektrum.

SOURCE OSEntreprendre

Renseignements: Source : Daphné Asselin, [email protected], 418 644-4255, poste 2173