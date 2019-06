Ouverture des expositions d'été au MAC : Rebecca Belmore, Nadia Myre, Chloë Lum & Yannick Desranleau, Ragnar Kjartansson & The National

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) a le grand plaisir d'inaugurer ses expositions d'été avec une présentation majeure, la plus importante à ce jour, de l'artiste anishinaabe maintes fois récompensée, Rebecca Belmore. Organisée par le Musée des beaux-arts de l'Ontario (MBAO), où elle a été chaleureusement accueillie l'été dernier, l'exposition Braver le monumental présente un ensemble d'images viscérales et saisissantes qui abordent des questions urgentes de notre époque. Nadia Myre, Chloë Lum & Yannick Desranleau, Ragnar Kjartansson & The National font également partie de la programmation estivale. Enfin, au mois d'août, le MAC collaborera de nouveau avec le festival MUTEK, en présentant la première canadienne de l'installation ISM Hexadome, une collaboration de MUTEK et The Institute for Sound & Music de Berlin (ISM).

Rebecca Belmore, The Named and the Unnamed, 2002 Collection du Musée des beaux-arts du Canada, achat, 2009. 42607 © Rebecca Belmore Photo : Howard Ursuliak/Morris and Helen Belkin Art Gallery (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal) Chloë Lum & Yannick Desranleau, What Do Stones Smell Like in the Forest? (photographie de performance), 2018 Avec l’aimable permission des artistes et de la Galerie Hugues Charbonneau Photo : Chloë Lum & Yannick Desranleau (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal) Nadia Myre, Meditations on Red # 2 [Méditations sur le rouge #2], 2013 Don de la Collection Loto-Québec, dans le cadre d’un partenariat avec le Musée d’art contemporain de Montréal Collection Musée d'art contemporain de Montréal Photo : Richard-Max Tremblay (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal) Ragnar Kjartansson & The National, A Lot of Sorrow (photographie de production), 2013-2014 Collection du Musée d’art contemporain de Montréal. © Ragnar Kjartansson & The National. Avec l’aimable permission des artistes, de Luhring Augustine, New York, et de la i8 Gallery, Reykjavik. Photo : Elísabet Davids (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

Rappelons qu'en raison du report du début des travaux de son projet de transformation, le MAC poursuit ses activités dans son emplacement actuel sur la rue Sainte-Catherine en offrant une programmation de grande qualité à ses visiteurs. De nouvelles informations sur le projet de transformation seront communiquées en temps et lieu.

« Nous faisions l'annonce l'automne dernier de ce que nous croyons être les dernières expositions présentées au MAC avant le début des travaux de rénovation très attendus. Et pourtant, me voici à nouveau en train de présenter avec fierté de nouvelles expositions! », a déclaré John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC. « En un mot, après avoir pris connaissance de nouvelles données imprévues, nous avons réalisé que la bonne décision était de reporter temporairement la transformation, le temps de peaufiner le projet. En attendant, nous restons fidèles à notre mandat inspirant d'offrir de grandes expositions et une expérience muséale unique à nos visiteurs. La grande fierté que me procure la riche programmation d'été atténue toute frustration temporaire liée à notre projet de construction complexe et en constante évolution », a-t-il poursuivi.

Rebecca Belmore : Braver le monumental

20 juin au 6 octobre 2019

« Dans vingt ans, la planète sera complètement différente. Et nous n'avons pas la moindre idée de ce à quoi elle ressemblera. C'est la raison pour laquelle nous avons des conversations, c'est la raison pour laquelle nous devons être à l'écoute, c'est la raison pour laquelle nous créons. »

-- Rebecca Belmore

Une des artistes d'art contemporain les plus célébrées et les plus marquantes du Canada, Rebecca Belmore a commencé à travailler en tant qu'artiste de la performance à la fin des années 1980. Cette discipline axée sur l'immédiateté et la présence n'a jamais cessé d'influencer sa pratique diversifiée. Son travail traite de conflits et de crises planétaires découlant des changements climatiques, de l'accès à l'eau, de l'utilisation des sols, de l'itinérance, des migrations et des déplacements humains.

Braver le monumental réunit une sélection de sculptures, d'installations et de photographies de Belmore remontant à 2001, ainsi qu'une compilation de 10 vidéos de ses performances depuis 1991. Ce survol de son travail rend compte de l'étendue de sa pratique et de la profondeur de son engagement politique.

Des œuvres puissantes illustrant une fascinante dualité

Diversifiées sur le plan matériel et convaincantes sur le plan esthétique, les œuvres de Belmore s'appuient souvent sur des expériences, des personnes ou des événements précis, et abordent des questions qui touchent de près la vie des peuples autochtones. Ses représentations poétiques de la dignité humaine, de la beauté de la jeunesse, d'un sujet endormi, de la force de l'eau ou de l'effet apaisant de la neige contrastent avec les tourments de notre monde. « Son art nous invite à regarder où nous en sommes et où nous allons », indique Lesley Johnstone, conservatrice et chef des expositions et de l'éducation au MAC.

Comme l'affirme Wanda Nanibush, commissaire de l'exposition et conservatrice de l'art autochtone au MBAO, Rebecca Belmore « établit clairement que les artistes sont censés nous montrer quelque chose sur l'être humain, comprendre le lien qui nous unit à la terre, à l'eau et à tous les organismes vivants. Sa pratique nous met en contact avec notre vulnérabilité fondamentale - quelque chose d'universel, et pourtant d'inévitablement différent. Cette ouverture, nous en faisons l'expérience dans son œuvre. »

Rebecca Belmore : Braver le monumental est organisée par le Musée des beaux-arts de l'Ontario et commissariée par Wanda Nanibush, conservatrice de l'art autochtone. La présentation au MAC est organisée par Lesley Johnstone, conservatrice et chef des expositions et de l'éducation.

Biographie

Rebecca Belmore est une artiste multidisciplinaire de renommée internationale et membre de la Première Nation du Lac Seul (Anishinaabe). Elle vit actuellement à Toronto. Parmi ses expositions, mentionnons : Biinjiya'iing Onji (From Inside), à la documenta 14 (2017); KWE: The Work of Rebecca Belmore, à la galerie Justina M. Barnicke (2011); Rebecca Belmore: Rising to the Occasion, à la Vancouver Art Gallery (2008); et Fountain, à la Biennale de Venise (2005).

Rebecca Belmore a reçu le prestigieux prix Gershon Iskowitz, de la Fondation Gershon Iskowitz, en partenariat avec le Musée des beaux-arts de l'Ontario (2016); le Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques (2013); le Prix en arts visuels de la Fondation Hnatyshyn (2009); le prix VIVA de la Fondation Jack et Doris Shadbolt (2004); et des doctorats honorifiques de l'Université d'art et de design Emily-Carr (2017) et de l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario (2005).

Nadia Myre, Chloë Lum & Yannick Desranleau

Du 20 juin au 4 août 2019

Au diapason de l'exposition de Rebecca Belmore, le MAC présente des œuvres de sa collection et de nouvelles acquisitions, notamment de Nadia Myre. Touchant des thèmes comme l'identité autochtone, la série Meditations on Red (2013) se présente sous la forme d'un ensemble photographique représentant un fin travail de perlage. L'artiste y propose une réflexion critique sur l'identité par le sang et les conceptions racistes de l'« homme blanc » et du « rouge ». Avec le papier peint Contact in Monochrome (Toile de Jouy) (2018) et la pipe à tabac moulée en bronze, Pipe (2017), elle réinterprète l'histoire et l'évolution du commerce du tabac.

Le thème de la performativité, présent dans l'œuvre de Rebecca Belmore, se déploie sous une tout autre forme dans le travail de Chloë Lum & Yannick Desranleau. Deux installations, l'une sculpturale : The Face Stayed East The Mouth Went West (2014), jamais présentée depuis son acquisition dans la collection du MAC, et l'autre vidéographique : What Do Stones Smell Like in the Forest? (2018), sont positionnées en dialogue. La présentation témoigne notamment du développement du travail des artistes dans leur rapport aux arts vivants et à la performativité au cours des dernières années.

Une programmation d'art médiatique en continu :

Ragnar Kjartansson & The National dès le 20 juin, MUTEK dès le 13 août

La salle Beverly Webster Rolph du Musée est consacrée dès le 20 juin à une programmation d'œuvres médiatiques et de projections. Ragnar Kjartansson & The National ouvrent le bal et occupent l'espace une grande partie de l'été avec A Lot of Sorrow (2013). Faisant partie de la collection du MAC, l'œuvre est née à la suite d'une performance organisée par MoMA PS1, mise en scène par Kjartansson, lors de laquelle le groupe rock américain était invité par l'artiste à performer sa pièce Sorrow sans interruption pendant 6 heures, soit 105 fois.

Du 13 août au 2 septembre, le MAC sera l'hôte de la première canadienne de ISM Hexadome, une installation vidéo immersive de 360 degrés combinant les arts et la technologie de pointe, inscrite dans la programmation officielle de la 20e édition du festival MUTEK. L'installation, une collaboration entre MUTEK et The Institute for Sound & Music de Berlin (ISM), présentera neuf œuvres immersives des duos d'artistes Suzanne Ciani & AudeRose, Ben Frost et MFO, CAO et Michael Tan, Holly Herndon & Mathew Dryhurst, Frank Bretschneider & Pierce Warnecke, Lara Sarkissian et Jemma Woolmore, Peter Van Hoesen et Heleen Blanken, René Löwe & Pfadfinderei, ainsi que Tarik Barri et Thom Yorke.

Le 20 juin : un événement de performance d'un soir seulement

Los subrogados | Les substituts est un événement d'une soirée réunissant huit artistes de la performance, quatre travaillant à Mexico et quatre à Montréal. Chacune et chacun des artistes sont invités à réactualiser une œuvre ou à en créer une nouvelle qui sera performée simultanément par un artiste délégué dans l'autre ville. Le projet est fondé sur la diversité des voix - des parcours, des identités, des générations - de part et d'autre, de manière à mettre de l'avant les formes les plus pertinentes de la performance actuelle.

Coprésenté par le Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) et le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC), en collaboration avec la Fonderie Darling, Los subrogados | Les substituts a été conçu par Véronique Leblanc, commissaire invitée au MAC et Alejandra Labastida, conservatrice adjointe au MUAC, Mexico, avec la complicité des artistes.

Les artistes invités sont :

Sarah Chouinard-Poirier | Juan Caloca, en collaboration avec Nicolás Medina Mora

Catherine Lavoie-Marcus | Nadia Lartigue

Helena Martin Franco | Alicia Medina

Martín Rodríguez | Guillermo Santamarina



Jeudi 20 juin, de 18 h à 22 h, gratuit, à la Fonderie Darling dans le cadre de Place Publique.

À SIGNALER

Afin de souligner la Journée nationale des peuples autochtones, le MAC sera gratuit le 21 juin toute la journée, afin de permettre à un plus grand nombre de visiteurs de découvrir les expositions estivales du MAC, y compris celles de l'artiste anishinaabe Rebecca Belmore et de l'artiste algonquine Nadia Myre .

Afin de souligner la Journée nationale des peuples autochtones, le MAC sera gratuit le 21 juin toute la journée, afin de permettre à un plus grand nombre de visiteurs de découvrir les expositions estivales du MAC, y compris celles de l'artiste anishinaabe Rebecca Belmore et de l'artiste algonquine Nadia Myre.

Les membres du groupe The National, Bryce et Aaron Dessner, seront de passage au MAC pour une causerie avec John Zeppetelli dans le cadre de la présentation de l'œuvre A Lot of Sorrow (2013).

Vendredi 21 juin, à 17 h 30, salle BWR, gratuit.

Places limitées : 200 billets seulement. Disponibles seulement à la billetterie du MAC dès le 20 juin, à midi. Premier arrivé, premier servi.

Rebecca Belmore offrira une visite commentée de son exposition en compagnie de la commissaire Wanda Nanibush.

Jeudi 20 juin, 17 h, au MAC, en anglais.

Une série de performances inspirées de l'exposition de Chloë Lum & Yannick Desranleau est prévue. La première se déroulera le samedi 22 juin, à 14 h, au MAC.

Dates et horaire complet.

Les artistes Chloë Lum & Yannick Desranleau, ainsi que la conservatrice de la collection, Marie-Eve Beaupré offriront deux visites commentées.

Les jeudis 4 et 11 juillet, à 18 h, au MAC, en français et en anglais.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

Le MAC remercie sincèrement Terres en vues dans le cadre de son partenariat avec le festival Présence autochtone (4 au 16 août 2019). Le Musée remercie également ses partenaires média La Presse et The Gazette.

Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au cœur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours plus vaste. Lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'œuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : œuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, œuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

Visuels disponibles :

http://presse.macm.org/fr/

Usager : presse

Mot de passe : gtrcmedias

Consultez l'onglet : Expositions

